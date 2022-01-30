Türk sinemasının usta sanatçısı Cüneyt Arkın’dan çok konuşulacak açıklamalar!

Sinema filmleriyle bir döneme damga vuran Türkiye'nin en önemli oyuncularından Cüneyt Arkın'dan asla oynamayacağı rollere ilişkin gündem yaratacak açıklamalar geldi.
Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Son olarak Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Kuruluş Osman'da rol alan usta sanatçı asla kabul etmeyeceği rolleri sıraladı. Arkın, "Genelde 'hayır' demez oyuncu. Bir teklif gelince zaten başlar hayal kurmaya, o kişiyi düşünmeye. Ama mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz" ifadelerini kullandı. İşte Arkın'ın çok konuşulacak açıklamaları...
Sinema filmleriyle bir döneme damga vuran Türkiye'nin en önemli oyuncularından Cüneyt Arkın'dan asla oynamayacağı rollere ilişkin gündem yaratacak açıklamalar geldi.
"BİZ ANADOLU ÇOCUĞUYUZ!"
Posta'nın haberine göre; "Günümüzde oyunculuğun sınırları hâlâ tartışma konusu olabiliyor. Hiç asla oynamam dediğiniz bir rol var mı?" sorusuna usta sanatçı, "Genelde 'Hayır' demez oyuncu. Bir teklif gelince zaten başlar hayal kurmaya, o kişiyi düşünmeye. Ama mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz." dedi.
"SALİH BADEMCİ GÜZEL OYNAMIŞ"
Bunu söylerken Salih Bademci'nin son oynadığı dizideki rolü hatırlatılan Arkın, "Bak onu ben de beğendim. Güzel oynamış. Duygusunu vermiş." ifadeleri kullandı.
"TABİİ Kİ MİLLİYETÇİYİM, NASIL OLMAM"
"Adınızı Google'a yazınca sık sık "Türk milliyetçi kimliğiyle bilinen Cüneyt Arkın" ifadesine rastladım. Bu ifade sizi ne kadar anlatıyor?" sorusuna da yanıt veren Arkın, şöyle devam etti: "Tabii ki milliyetçiyim. Nasıl olmam! Benim babam Kurtuluş Savaşı gazisi.
Öyle bir babanın oğluyum ben. İstiklal Savaşı gibi bir savaşımız, olmuş. Kahramanlarımız var. Atatürk var ya Atatürk! Onun üzerine insan yok. Dehasının üzerine deha yok. Genel kültürü, siyasi ve askeri dehası… Ecdadımızı bilmeliyiz, tanımalıyız. Sahip çıkmalıyız."
"EROL TAŞ'LA KOMEDİ BİLE OYNADIM"
Cüneyt Arkın daha sonra ise oğlunun hatırlatması üzerine Kulüp'te Salih Bademci'nin oyunculuğunu beğendiğini söyledi.
Arkın açıklamasında "Güzel oynamış. Duygusunu vermiş. Düşünüyorum; ben Erol Taş'la komedi bile oynadım. Romantik filmlerde oynadım, aksiyon oynadım. Daha ne olsun. Kendi adıma geride 'Ah' diyeceğim bir şey kalmamış" dedi.
Son olarak Cüneyt Arkın, Atv'nin reyting rekorları kıran ve sevilerek izlenen Kuruluş Osman'da rol almıştı.