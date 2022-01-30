Türk sinemasının usta sanatçısı Cüneyt Arkın’dan çok konuşulacak açıklamalar!

"BİZ ANADOLU ÇOCUĞUYUZ!"

Posta'nın haberine göre; "Günümüzde oyunculuğun sınırları hâlâ tartışma konusu olabiliyor. Hiç asla oynamam dediğiniz bir rol var mı?" sorusuna usta sanatçı, "Genelde 'Hayır' demez oyuncu. Bir teklif gelince zaten başlar hayal kurmaya, o kişiyi düşünmeye. Ama mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz." dedi.