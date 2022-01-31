Seren Serengil’den Ece Erken açıklaması: Kalbi durabilir...

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası dünyası başına yıkılan Ece Erken "Keşke ben ölseydim" diyerek yaşadığı üzüntüyü dışa vurmuştu.
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz günlerde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin vefatı sonrası zor günler geçiren Erken'in ilaçlarla ayakta durduğunu belirten Seren Serengil, "O kadar ilaç içiyor ki kendine gelmemek için uyanmak istemiyor. Doktoru uyurken kalbi durabilir diyerek yasakladı." dedi.
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası dünyası başına yıkılan Ece Erken "Keşke ben ölseydim" diyerek yaşadığı üzüntüyü dışa vurmuştu.
'EVDE TEK BAŞINA BIRAKMAYA KORKUYORDUK'
Eşinin ölümüyle yakılan Ece Erken'in yakın dostu Seren Serengil son yaşananları canlı yayında anlattı! Serengil, "Katiller yakalanınca biraz rahatladı, evde tek başına bırakmaya korkuyorduk.
Bu cinayetin planlandığı belli, her şey orgazine edilmiş. Her gün adres değişikliği yapmışlar. Ece o kadar çok ilaç içiyor ki kendine gelmemek için. Doktoru yasakladı, uykuda kalbi durur diye
Uyanmak istemiyor, hatırlamak istemiyor. Her gün dua okutturuyor, elindeki fotoğrafı hiç bırakmıyor" ifadelerini kullandı.
Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu katledenlerin önceden plan yapıp cinayet amacıyla geldiği değerlendirildi.
Şüphelilerin, alacak-verecek konusunda anlaşma sağlanmasına rağmen 65 bin liralık bir fark yüzünden tekrar tartışma çıkarıp katliam gibi cinayeti gerçekleştirdikleri belirtildi.
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ!
Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu için memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesindeki Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzelendi.