Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken’den hüzünlendiren paylaşım!

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi eski Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de kendisine ait olan balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Mahmutyazıcıoğlu, ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sunucu Ece Erken'in 7 ay önce nikah masasına oturduğu eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, silahlı saldırıya uğradı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşinin ölümüyle yıkılan sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından görenleri hüzünlendiren bir paylaşımda bulundu.
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi eski Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de kendisine ait olan balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Mahmutyazıcıoğlu, ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Türkiye'yi sarsan olayla ilglili geniş çaplı operasyon başlatıldı. 19 adrese şafak operasyonu yapıldı. Aralarında tetiği çeken Kadir Yasak'ın da olduğu 11 kişi gözaltına alındı.
Ünlü sunucu Ece Erken eşinin ölümüyle adeta yıkıldı. Acılı eş Erken, son sosyal medya paylaşımı görenleri hüzünlendirdi.
HÜZÜNLENDİREN PAYLAŞIM!
Avukat eşinin kara toprağa veren Ece Erken, sosyal medya hesabından hüzünlendiren bir paylaşım yaptı. Erken, "Öyle içten ki yüreğimin en derinindeki yerin çıkarı yok çıkası yok çıkarasım yok" ifadelerini kullandı.
ECE ERKEN: EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR
Ece Erken, şüphelilerin yakalanmasının ardından sosyal medyada şu paylaşımı yapmıştı: "Allah'ım şükürler olsun. Yalvarıyorum, en ağır cezayı alsınlar. Ne olur en ağır cezayı alsınlar..."
'DUALARINI ESİRGEMEYEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN'
Ece Erken daha sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olan nikah karesini şu sözlerle paylaştı: "HAYATIMI" kaybettiğim şu süreçte bir an olsun beni yalnız bırakmayan, başta eşimin ailesi olmak üzere dostlarıma ve sizlere yaşamış olduğum tarifsiz acımdan ötürü teşekkür etme fırsatı bulamadım.
Ancak bugün eşimin katillerinin yakalandığı haberinin bana verdiği güçle, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendiye, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve acımı paylaşan herkese teşekkür etmek isterim.
Biz bu akşam canım kocamın duasını yaptık, dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun."