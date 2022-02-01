Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken’den hüzünlendiren paylaşım!

'DUALARINI ESİRGEMEYEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN'

Ece Erken daha sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olan nikah karesini şu sözlerle paylaştı: "HAYATIMI" kaybettiğim şu süreçte bir an olsun beni yalnız bırakmayan, başta eşimin ailesi olmak üzere dostlarıma ve sizlere yaşamış olduğum tarifsiz acımdan ötürü teşekkür etme fırsatı bulamadım.