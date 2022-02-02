Haberler Magazin Ceren Hindistan kızı Arya'nın velayet davasını kazandı

Oyuncu ve model Ceren Hindistan, 2014 yılında sevgilisi olan iş insanı Ümit Aslan ile hayatlarını birleştimişti. Çiftin bu birlikteliğinden 'Arya Rima' isimli kızları dünyaya gelmiş, hamile olduğu sırada eski eşinin kendisini kemerle dövdüğünü dile getiren Hindistan, 2016 yılında eşiyle yollarını ayırmıştı. Baba Aslan, beş yaşındaki kızının böbrek rahatsızlıpı olduğu ve annesinin kızına bakamadığını iddia ederek 'çocuğuna karşı görevlerini ihmal ve istismar ettiği' gerekçesiyle Hindistan'a velayet davası açmıştı. O dava sonuçlandı. Mahkeme, velayeti kesin olarak anne Ceren Hindistan'a verdi.