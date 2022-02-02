Ceren Hindistan kızı Arya’nın velayet davasını kazandı

İş insanı Ümit Aslan, beş yaşındaki kızının annesi oyuncu Ceren Hindistan'a velayet davası açmıştı. Kızının böbrek rahatsızlığı olduğunu ve uzun süre tedavi gördüğünü söyleyen baba Ümit Aslan, Hindistan'ın kızına bakamadığını iddia etmişti.
Oyuncu ve model Ceren Hindistan, 2014 yılında sevgilisi olan iş insanı Ümit Aslan ile hayatlarını birleştimişti. Çiftin bu birlikteliğinden 'Arya Rima' isimli kızları dünyaya gelmiş, hamile olduğu sırada eski eşinin kendisini kemerle dövdüğünü dile getiren Hindistan, 2016 yılında eşiyle yollarını ayırmıştı. Baba Aslan, beş yaşındaki kızının böbrek rahatsızlıpı olduğu ve annesinin kızına bakamadığını iddia ederek 'çocuğuna karşı görevlerini ihmal ve istismar ettiği' gerekçesiyle Hindistan'a velayet davası açmıştı. O dava sonuçlandı. Mahkeme, velayeti kesin olarak anne Ceren Hindistan'a verdi.
İş insanı Ümit Aslan, beş yaşındaki kızının annesi oyuncu Ceren Hindistan'a velayet davası açmıştı. Kızının böbrek rahatsızlığı olduğunu ve uzun süre tedavi gördüğünü söyleyen baba Ümit Aslan, Hindistan'ın kızına bakamadığını iddia etmişti.
Anadolu 14. Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonunda mahkeme, baba Ümit Aslan'ın velayetin değiştirilmesi ya da ortak velayet düzenlemesi talebini reddetti. Mahkeme, babanın belli günlerde çocuğuyla şahsi ilişki kurması için yatısız görmesine karar verdi.
"ANNENİN EKSİKLİĞİ YOK"
Mahkemenin kararının ardından Ümit Aslan, karara itiraz etti. Ceren Hindistan'ın avukatı Levent Karakoç, şahsi ilişkinin de kaldırılması için karara itiraz etti. İtiraz dilekçelerini değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi de Aslan'ın itiraz talebini reddetti.
Milliyet'in haberine göre; Daire, anne Ceren Hindistan'ın çocuğun bakım, eğitim, sağlık ve korunma görevlerini ihmal ettiğine dair somur tespitler bulunmadığını belirtti. Çocuğun devam eden rahatsızlığının tedavisinin devam ettiğini belirten daire, annenin bu konuda eksikliği olduğunun tespiti olmadığını belirtti.
ANNENİN TALEBİ DE REDDEDİLDİ
Annenin velayet görevlerini ihmal ve istismar ettiğinin ispatlanamadığı belirtilerek, yerel mahkemenin velayetin değiştirilmesine ilişkin verdiği ret kararının doğru olduğu anlatılan kararda, annenin şahsi ilişkinin kaldırılması talebi de reddedildi.