Ece Erken hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için Hz. Yuşa Tepesi’nde mevlit okutacak

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi eski Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de kendisine ait olan balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Mahmutyazıcıoğlu, ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sunucu Ece Erken'in 7 ay önce nikah masasına oturduğu eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, silahlı saldırıya uğramış ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle yıkılan sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için yarın Hz. Yuşa Tepesi'ndeki camide mevlit okutacağı öğrenildi.
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi eski Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de kendisine ait olan balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Mahmutyazıcıoğlu, ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden, evinden çıkmayan ve aldığı sakinleştiricilerle ayakta duran Ece Erken'in "Bu acıya nasıl dayanacağım" dediği söyleniyor. Sabah'ın haberine göre; Ailesinin desteğiyle bu zor günleri atlatmaya çalışan sunucu, eşi için yarın Hz. Yuşa Tepesi'ndeki camide mevlit okutacak.
ECE ERKEN HESABINI KAPATTI
Eşinin vefatı sonrası büyük yıkım yaşayan ünlü sunucu Ece Erken, bugün flaş bir karar aldı. Ece Erken Instagram hesabını kapattı. Şafak Mahmutyazıcıoğu'nun katillerinin bulunması için yeniden hesabını açıp çağrı yapan Erken, profil resmini de değiştirdi. Erken, eşiyle birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı profil görseli yaptı.
DEHŞET GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA!
İstanbul Bakırköy'deki restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü ana dair yeni kamera görüntülere ulaşılmıştı.
Görüntülerde şüphelilerin Mahmutyazıcıoğlu'nu ilk kurşunla yaraladıktan sonra sürükleyerek kapıya getirdikleri ve peş peşe ateş ettikleri görüldü.
Etraftakilerin kaçma anları da kameralara yansıdı.
11 KİŞİ GÖZALTINDA
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 11 zanlı, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, şüpheliler için ek gözaltı süresi istedi.