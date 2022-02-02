Haberler Magazin Ece Erken hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için Hz. Yuşa Tepesi'nde mevlit okutacak

Sunucu Ece Erken'in 7 ay önce nikah masasına oturduğu eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, silahlı saldırıya uğramış ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle yıkılan sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için yarın Hz. Yuşa Tepesi'ndeki camide mevlit okutacağı öğrenildi.