Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'nın takıntılı hayranının ifadesi ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde evine girerken kabusu yaşamıştı. Başrolü olduğu müzikalin yeni sezonu için provalara başlayan güzel oyuncu, çalışmaları bittikten sonra Etiler'deki evine girerken takıntılı bir hayranının saldırısına uğramıştı. Oyuncuyu takip eden takıntılı hayranı Sarıkaya'nın içinde bulunduğu araca tekme atarak, küfürler savurmuştu. Soluğu karakolda alan güzel oyuncu, o kişiden şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınan takıntılı saldırgan daha sonra mahkemece ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmıştı. Sarıkaya'ya kabusu yaşatan takıntılı hayranın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.