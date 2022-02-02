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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'nın takıntılı hayranının ifadesi ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya'nın takıntılı hayranının ifadesi ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde evine girerken kabusu yaşamıştı. Başrolü olduğu müzikalin yeni sezonu için provalara başlayan güzel oyuncu, çalışmaları bittikten sonra Etiler'deki evine girerken takıntılı bir hayranının saldırısına uğramıştı. Oyuncuyu takip eden takıntılı hayranı Sarıkaya'nın içinde bulunduğu araca tekme atarak, küfürler savurmuştu. Soluğu karakolda alan güzel oyuncu, o kişiden şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınan takıntılı saldırgan daha sonra mahkemece ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmıştı. Sarıkaya'ya kabusu yaşatan takıntılı hayranın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

02.02.2022, 09:35 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022, 09:36

Serenay Sarıkaya’nın takıntılı hayranının ifadesi ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya, şoförüyle Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı 26 yaşındaki Tayfur Demirtaş tarafından saldırıya uğramıştı.

Serenay Sarıkaya’nın takıntılı hayranının ifadesi ortaya çıktı

Bunun üzerine gözaltına alınan Demirtaş, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmıştı. Olayla ilgili soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.

Serenay Sarıkaya’nın takıntılı hayranının ifadesi ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre; Demirtaş, ifadesinde Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum."

Serenay Sarıkaya’nın takıntılı hayranının ifadesi ortaya çıktı

'YENİDEN DENEYECEĞİM'

Demirtaş, ünlü oyuncunun sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda giymiş olduğu elbiselerin kendi elbiselerine benzediğini, vücudundaki dövmelerin de aynı olduğunu iddia etti.

Serenay Sarıkaya’nın takıntılı hayranının ifadesi ortaya çıktı

Saplantılı Demirtaş ifadesinin devamında, "Onunla görüşmek için başvurduğum her yolu yeniden deneyeceğim.

Serenay Sarıkaya’nın takıntılı hayranının ifadesi ortaya çıktı

Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim'' dedi.

Serenay Sarıkaya’nın takıntılı hayranının ifadesi ortaya çıktı

İŞTE O TUTANAKTAN NOTLAR

Serenay benimkine benzer elbiseler giyiyor. Vücudundaki dövmeler benimkiyle aynı.

Serenay Sarıkaya’nın takıntılı hayranının ifadesi ortaya çıktı

Rol aldığı dizide benim hayatımı anlatıyor.

Serenay Sarıkaya’nın takıntılı hayranının ifadesi ortaya çıktı

ARTIK KAPISINDA 4 KORUMA VAR

Sarıkaya'nın evinin önünde artık 4 özel koruma var. Ünlü oyuncunun ifadesinde, "Canıma kast etmesi ve zarar vermesi endişesiyle iş hayatımın durmasına, dışarı dahi çıkamamama sebep olan şahsın cezalandırılmasını istiyorum" dediği de öğrenildi.