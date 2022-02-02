Serenay Sarıkaya’nın takıntılı hayranının ifadesi ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya, şoförüyle Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı 26 yaşındaki Tayfur Demirtaş tarafından saldırıya uğramıştı.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde evine girerken kabusu yaşamıştı. Başrolü olduğu müzikalin yeni sezonu için provalara başlayan güzel oyuncu, çalışmaları bittikten sonra Etiler'deki evine girerken takıntılı bir hayranının saldırısına uğramıştı. Oyuncuyu takip eden takıntılı hayranı Sarıkaya'nın içinde bulunduğu araca tekme atarak, küfürler savurmuştu. Soluğu karakolda alan güzel oyuncu, o kişiden şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınan takıntılı saldırgan daha sonra mahkemece ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmıştı. Sarıkaya'ya kabusu yaşatan takıntılı hayranın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.
Serenay Sarıkaya, şoförüyle Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı 26 yaşındaki Tayfur Demirtaş tarafından saldırıya uğramıştı.
Bunun üzerine gözaltına alınan Demirtaş, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmıştı. Olayla ilgili soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.
Sabah'ın haberine göre; Demirtaş, ifadesinde Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum."
'YENİDEN DENEYECEĞİM'
Demirtaş, ünlü oyuncunun sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda giymiş olduğu elbiselerin kendi elbiselerine benzediğini, vücudundaki dövmelerin de aynı olduğunu iddia etti.
Saplantılı Demirtaş ifadesinin devamında, "Onunla görüşmek için başvurduğum her yolu yeniden deneyeceğim.
Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim'' dedi.
İŞTE O TUTANAKTAN NOTLAR
Serenay benimkine benzer elbiseler giyiyor. Vücudundaki dövmeler benimkiyle aynı.
Rol aldığı dizide benim hayatımı anlatıyor.
ARTIK KAPISINDA 4 KORUMA VAR
Sarıkaya'nın evinin önünde artık 4 özel koruma var. Ünlü oyuncunun ifadesinde, "Canıma kast etmesi ve zarar vermesi endişesiyle iş hayatımın durmasına, dışarı dahi çıkamamama sebep olan şahsın cezalandırılmasını istiyorum" dediği de öğrenildi.