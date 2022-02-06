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Haberler Magazin Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin'den evlilik açıklaması!

Destan'ın AkkızEbru Şahin'den evlilik açıklaması!

Atv'nin reytingleri altüst eden ve heyecanla izlenen dizisi Destan'ın Akkız'ı güzel oyuncu Ebru Şahin, bir dergiye röportaj verdi. Çok özel açıklamalarda bulunan Ebru Şahin, NBA takımlarından Cleveland'da oynayan Cedi Osman ile dolu dizgin devam eden ilişkisini de anlattı. Güzel oyuncu, merak edilen evlilik sorularına da yanıt verdi. Şahin, "Düğün aniden de olabilir, uzak bir tarihte de." ifadelerini kullanarak, hayranlarını heyecanlandırdı.

06.02.2022, 12:33 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022, 12:33

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den evlilik açıklaması!

ATV'de yayınlandığı ilk tarihten itibaren büyük ilgi gören Destan'ın AkkızEbru Şahin, bir dergiye röportaj verdi. Ünlü oyuncu röportajında sevgilisi Cedi Osman ile ilgili ilişkisine ve evliliğe dair açıklamalarda bulundu.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den evlilik açıklaması!

Şahin, "Cedi ile ilk günden beri hiçbir şeyimiz planlı değildi. İki sene önce böyle bir ilişki yaşayacağımı söyleseler 'Aynı şehirde bile biriyle böyle bir duygu yaşayamam' derdim.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den evlilik açıklaması!

Ama bu bana hayatın hiç anlamadığım bir yanını gösterdi. Mesafelerin zorlayıcı olsa da aranızdaki bağı daha güçlü ve daha gerçek kılabileceğini öğrendim."

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den evlilik açıklaması!

"ANİDEN DE OLABİLİR"

Ayrıca ünlü oyuncu, "Düğün aniden de olabilir, uzak bir tarihte de. Plan program yapmadık" dedi. Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın bu yaz ayında 250 kişinin katılacağı bir nikahla evleneceği de konuşuluyor.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den evlilik açıklaması!

Öte yandan, ünlü oyuncu Ebru Şahin, yeni yıla sevgilisi Cedi Osman'dan ayrı girmişti. Şahin'in tek başına yeni yıla girmesi ayrılık iddialarını gündeme getirmişti.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den evlilik açıklaması!

2022 yılında evlenmeyi planlayan ünlü çiftin neden yeni yıla ayrı girdiği de kısa sürede netlik kazanmıştı. Ünlü basketbolcu Cedi Osman'ın koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den evlilik açıklaması!

Ebru Şahin ise geçtiğimiz ay sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunmuş ve bütün ayrılık iddialarını adeta yalanlamıştı.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den evlilik açıklaması!

'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle yıldızı parlayan ve şimdilerde reyting rekorları kıran 'Destan' dizisinin Akkız'ı olan Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den evlilik açıklaması!

Cedi Osman, Ebru Şahin'e sürpriz yapmış ve özel jet kiralayarak, sevgilisiyle birlikte Kapadokya'ya gitmişti. Milli basketbolcu, burada ünlü oyuncuya evlilik teklif etmiş ve 'evet' yanıtını almıştı.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den evlilik açıklaması!

Milli basketbolcu, "Hayatımdaki en güzel şey. Çok heyecanlıydım ve çok stresliydim. O çok özel, o benim için gerçekten çok özel, o bir tane" ifadelerini kullanmıştı.