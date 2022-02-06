Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den evlilik açıklaması!

ATV'de yayınlandığı ilk tarihten itibaren büyük ilgi gören Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin, bir dergiye röportaj verdi. Ünlü oyuncu röportajında sevgilisi Cedi Osman ile ilgili ilişkisine ve evliliğe dair açıklamalarda bulundu.
Atv'nin reytingleri altüst eden ve heyecanla izlenen dizisi Destan'ın Akkız'ı güzel oyuncu Ebru Şahin, bir dergiye röportaj verdi. Çok özel açıklamalarda bulunan Ebru Şahin, NBA takımlarından Cleveland'da oynayan Cedi Osman ile dolu dizgin devam eden ilişkisini de anlattı. Güzel oyuncu, merak edilen evlilik sorularına da yanıt verdi. Şahin, "Düğün aniden de olabilir, uzak bir tarihte de." ifadelerini kullanarak, hayranlarını heyecanlandırdı.
ATV'de yayınlandığı ilk tarihten itibaren büyük ilgi gören Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin, bir dergiye röportaj verdi. Ünlü oyuncu röportajında sevgilisi Cedi Osman ile ilgili ilişkisine ve evliliğe dair açıklamalarda bulundu.
Şahin, "Cedi ile ilk günden beri hiçbir şeyimiz planlı değildi. İki sene önce böyle bir ilişki yaşayacağımı söyleseler 'Aynı şehirde bile biriyle böyle bir duygu yaşayamam' derdim.
Ama bu bana hayatın hiç anlamadığım bir yanını gösterdi. Mesafelerin zorlayıcı olsa da aranızdaki bağı daha güçlü ve daha gerçek kılabileceğini öğrendim."
"ANİDEN DE OLABİLİR"
Ayrıca ünlü oyuncu, "Düğün aniden de olabilir, uzak bir tarihte de. Plan program yapmadık" dedi. Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın bu yaz ayında 250 kişinin katılacağı bir nikahla evleneceği de konuşuluyor.
Öte yandan, ünlü oyuncu Ebru Şahin, yeni yıla sevgilisi Cedi Osman'dan ayrı girmişti. Şahin'in tek başına yeni yıla girmesi ayrılık iddialarını gündeme getirmişti.
2022 yılında evlenmeyi planlayan ünlü çiftin neden yeni yıla ayrı girdiği de kısa sürede netlik kazanmıştı. Ünlü basketbolcu Cedi Osman'ın koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti.
Ebru Şahin ise geçtiğimiz ay sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunmuş ve bütün ayrılık iddialarını adeta yalanlamıştı.
'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle yıldızı parlayan ve şimdilerde reyting rekorları kıran 'Destan' dizisinin Akkız'ı olan Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
Cedi Osman, Ebru Şahin'e sürpriz yapmış ve özel jet kiralayarak, sevgilisiyle birlikte Kapadokya'ya gitmişti. Milli basketbolcu, burada ünlü oyuncuya evlilik teklif etmiş ve 'evet' yanıtını almıştı.
Milli basketbolcu, "Hayatımdaki en güzel şey. Çok heyecanlıydım ve çok stresliydim. O çok özel, o benim için gerçekten çok özel, o bir tane" ifadelerini kullanmıştı.