Koca ülkeyi 70 yıldır yöneten Kraliçe Elizabeth kendisinden sonra tahta geçecek ismi açıkladı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, tahttaki 70. yıldönümüne ilişkin bir mesaj yayımlandı. Mesajında oğlundan ve oğlunun eşi Camilla'dan bahseden Kraliçe, gönlünden geçenleri anlattı.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, tahttaki 70. yılının şerefine bir mektup yayınladı. İngiliz monarşisinde en çok tahtta kalan hükümdar olan 95 yaşındaki Kraliçe, yazılı mesajında kendisinden sonra tahta geçecek olan varisini de açıkladı. Kraliçe bunca yıl aldığı desteklerden dolayı herkese teşekkür ederken, "Ben öldükten sonra O'na kraliçe deyin" mesajıyla kraliçe unvanına sahip olacak kişiyi tüm dünya ile paylaştı.
CHARLES KRAL, CAMILLA KRALİÇE
95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini belirtti.
ELIZABETH'TEN HALKA TEŞEKKÜR
Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini belirten İngiliz Kraliçe, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verilen destek için de halka teşekkür etti.
Söz konusu mesajında Kraliçe Elizabeth, şu ifadeleri kullandı:
"Vakti geldiğinde, oğlum Charles kral olduğunda, ona ve eşi Camilla'ya bana verdiğiniz desteğin aynısını vereceğinizi biliyorum. O zaman geldiğinde, Camilla'nın kendi görevini sürdürürken kraliçe olarak bilinmesini içten diliyorum."
ELIZABETH'TEN GELİNİNE 'SARSILMAZ' DESTEK
Kraliyet ikametgahı olan Clarence House'tan yapılan açıklamada, Charles ve Camilla'nın, Kraliçe'nin jestinden dolayı onurlandığı belirtildi.
İngiliz kraliyet uzmanları bu mesajı 'sıra dışı' olarak nitelendirdi. Uzmanlar mektubu Elizabeth'in 70 yıllık hizmetinden sonra tahtın istediği şekilde yönetilmesi için güçlü bir kişisel iz bırakma isteğinden kaynaklandığını düşünüyor.
İngiliz basınında çıkan haberlerde, Kraliçe Elizabeth'in açıklaması, "gelinine sarsılmaz desteğinin açık işareti" olarak yorumlandı.
Prens Charles'ın da bugün, annesinin tahta çıkışının 70'inci yılı nedeniyle bir konuşma yapması bekleniyor.
CAMILLA İNGİLTERE'NİN GÜNDEMİNDE
İngiliz basını, Camilla'nın gelecekte üstleneceği role geniş yer ayırdı.
The Sunday Telegraph, "Kraliçe Camilla, kraliyet onayını aldı" başlığıyla, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in duyurusunu aktardı. Haberde, Kraliçe'nin fotoğrafına yer verildi.
Eski bir Kraliyet muhabiri olan Peter Hunt'ın "Olağanüstü bir mesaj. Kraliçe, krallığın oğluna geçişin mümkün olduğunca sorunsuz olmasını sağlıyor." görüşü aktarıldı.
"KRALİÇE CAMILLA"
"Kraliçe Camilla" başlığını tercih eden Sunday People, Kraliçe Elizabeth ve gelini Camilla'nın gülerken çekilen fotoğraflarına yer verdi.
Kraliyet Ailesi'nin yeni dönemde Galler Prensi'nin eşine verdiği desteğe dikkat çekildi.
Sunday Express ve Mirror gazeteleri de gelişmeyi "Camilla kraliçe olarak" şeklinde okurlarına aktardı.
NELER OLMUŞTU?
Prens Charles ve Leydi Diana Spencer, 29 Temmuz 1981'de başkent Londra'daki St Paul's Katedrali'nde evlendi. Ünlü çift, 1996 yılında boşandı.
Prenses Diana, tatil için erkek arkadaşı Dodi el Fayed'le gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te 31 Ağustos 1997'de hayatını kaybetti. Prens Charles ise 2005 yılında Camilla Parker Bowles ile evlendi.
Camilla Parker Bowles 1947 yılında doğdu. Birleşik Krallık Kraliçesi olan II. Elizabeth'in gelini ve Galler Prensi olan Charles Mountbatten-Windsor'ın ikinci eşi.
Diana Spencer ile Charles Mountbatten-Windsor ayrılığı Bowles ve Cherles'ın birbirine olan aşkına bağlanıyor. Nitekim ikili birbirini küçüklükten beri tanıyor.
Prenses Diana, tartışma yaratan 'Kendi Sözleriyle Diana' adlı belgeselde, evliliği süresince Prens Charles ile Camilla Parker Bowles'un ilişkisini bildiğini söyleyerek, "Bu evlilikte üç kişiydik" demişti.