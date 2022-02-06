Haberler Magazin Koca ülkeyi 70 yıldır yöneten Kraliçe Elizabeth kendisinden sonra tahta geçecek ismi açıkladı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, tahttaki 70. yılının şerefine bir mektup yayınladı. İngiliz monarşisinde en çok tahtta kalan hükümdar olan 95 yaşındaki Kraliçe, yazılı mesajında kendisinden sonra tahta geçecek olan varisini de açıkladı. Kraliçe bunca yıl aldığı desteklerden dolayı herkese teşekkür ederken, "Ben öldükten sonra O'na kraliçe deyin" mesajıyla kraliçe unvanına sahip olacak kişiyi tüm dünya ile paylaştı.