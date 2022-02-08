Haberler Magazin Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl arasında üçüncü bir kişi mi var?

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve güzel oyuncu Burcu Kıratlı, 2018 yılında birlikteliklerini nikah masasına taşımış, 9 ay sonra ise boşanmıştı. Şubat 2021'de beraberliklerine bir şans daha vermek isteyen çift, ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde ise boşanma kararı almış olan çift hakkında 'ihanet' iddiaları gündeme geldi. Burcu Kıratlı, önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Kıratlı, boşanma aşamasında olduğu Sinan Akçıl ile haklarında çıkan söylentilere açıklama getirdi.