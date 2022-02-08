Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl arasında üçüncü bir kişi mi var?

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019'da Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kalan çift, ani bir kararla boşandı. Ayrılığa Burcu Kıratlı'nın kıskançlık krizlerinin neden olduğu iddia edildi.
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve güzel oyuncu Burcu Kıratlı, 2018 yılında birlikteliklerini nikah masasına taşımış, 9 ay sonra ise boşanmıştı. Şubat 2021'de beraberliklerine bir şans daha vermek isteyen çift, ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde ise boşanma kararı almış olan çift hakkında 'ihanet' iddiaları gündeme geldi. Burcu Kıratlı, önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Kıratlı, boşanma aşamasında olduğu Sinan Akçıl ile haklarında çıkan söylentilere açıklama getirdi.
Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019'da Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kalan çift, ani bir kararla boşandı. Ayrılığa Burcu Kıratlı'nın kıskançlık krizlerinin neden olduğu iddia edildi.
Birbirlerinden uzak kalmaya 20 gün dayanabilen ünlü ikili, yeniden bir araya geldi ve Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturdu.
Çok geçmeden Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile evleri ayırdıklarını açıkladı. "Şu anda evlilik çıkmazındayız" diyen 39 yaşındaki Akçıl, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ben şu anda ikinci nikâh öncesi taşındığım 4. Levent'teki büyük daireyi Burcu'ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim.
Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir. Burcu, iki kez âşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın."
Burcu Kıratlı, önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yakın bir arkadaşının doğum gününü kutladıklarını söyleyen oyuncu, kız kıza eğlendiklerini söyledi.
Gazetecilerin, "Sinan Akçıl ile ile ikinci kez boşanma aşamasına geldiniz. Bunun sebebinin üçüncü bir kişi olduğu söyleniyor. Doğru mu?" sorusuna oyuncu, "Öyle bir şey kesinlikle yok. İki medeni insan gibi boşanma kararı aldık. Hala aynı sitede altlı üstlü oturuyoruz. Aramızda geçen kötü bir olay yok" dedi.
Yeni projeler üzerinde çalıştığını da söyleyen Burcu Kıratlı, "10 Şubat'ta tiyatro oyunum var. Gelirseniz daha detaylı konuşuruz" diyerek, oradan ayrıldı.