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Haberler Magazin Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken'den duygulandıran paylaşım!

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken'den duygulandıran paylaşım!

Sunucu Ece Erken'in 7 ay önce nikah masasına oturduğu eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ay silahlı saldırıya uğradı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşinin ölümüyle yıkılan sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından görenleri duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

08.02.2022, 10:44 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022, 10:45

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken’den duygulandıran paylaşım!

Sunucu Ece Erken ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de sürpriz bir kararla nikâh masasına oturmuştu.

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken’den duygulandıran paylaşım!

YEDİ AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Ünlü çift güzel haberi, 'Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajıyla duyurmuştu.

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken’den duygulandıran paylaşım!

UĞRADIĞI SALDIRI SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Ancak geçtiğimiz ay avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu , İstanbul Bakırköy'de bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken’den duygulandıran paylaşım!

Eşinin ani ölümüyle yıkılan Ece Erken zor günler yaşamaya devam ediyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na olan özlemi her geçen gün artan ünlü sunucu yaptığı son paylaşımla duygulandırdı.

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken’den duygulandıran paylaşım!

"CANIM NASIL YANIYOR BİR BİLSEN"

Eşinin kendisine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Erken, paylaşımına; "Çok özledim be aşkım çok! Ne çok sevmişim ben seni meğer, canım nasıl yanıyor bir bilsen... Allah'ım mekanını cennet eylesin, nur içinde yat İnşallah. Dualarımdasın" notunu düştü.

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken’den duygulandıran paylaşım!

TEŞEKKÜR MESAJI PAYLAŞTI

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı düzenleyenlerin fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Erken, suçluların yakalandığını öğrenince teşekkür mesajı yayınladı. Nikah fotoğrafını paylaşan Erken, altına şu notu düşmüştü:

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken’den duygulandıran paylaşım!

'Hayatımı' kaybettiğim şu süreçte bir an olsun beni yalnız bırakmayan, başta eşimin ailesi olmak üzere dostlarıma ve sizlere yaşamış olduğum tarifsiz acımdan ötürü teşekkür etme fırsatı bulamadım. Ancak bugün eşimin katillerinin yakalandığı haberinin bana verdiği güçle, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendiye, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve acımı paylaşan herkese teşekkür etmek isterim. Biz bu akşam canım kocamın duasını yaptık, dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun."

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken’den duygulandıran paylaşım!

65 BİN LİRA İÇİN OLAMAZ'

Saldırının '65 bin lira' için düzenlendiği tartışmalarıyla ilgili konuşan Ece Erken, "İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı. Davaya bakacak hakime sesleniyorum. Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor? Sen niye her yerine sıkıyorsun? Duran adamın ayağına sıkılırsa cinayete teşebbüs. Bu adam 10 yılda çıkarsa hakkımı helal etmiyorum" dedi.