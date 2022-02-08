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Haberler Magazin Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'i öpücüklere boğdu

Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'i öpücüklere boğdu

Geçtiğimiz Temmuz ayında oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile iki yıl süren birlikteliğini sonlandıran Oğulcan Engin, yine oyuncu olan Miray Daner ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sekiz yaş büyük sevgilisi Oğulcan Engin ile aşkları dolu dizgin devam eden Miray Daner, sevgilisinin kendisini öpücüklere boğduğu anı sosyal medya hesabından paylaştı.

08.02.2022, 15:39 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022, 15:45

Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner’i öpücüklere boğdu

Nikah masasına oturması beklenen Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, iki yıllık ilişkilerini geçtiğimiz temmuz ayında noktalamıştı. Yalnızlığı kısa süren Engin, son olarak gönlünü oyuncu Miray Daner'e kaptırmıştı.

Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner’i öpücüklere boğdu

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Ünlü çift, yaklaşık üç ay önce Bebek'te bir otelden çıkarken ilk kez el ele objektiflere takılmıştı. Güzel oyuncu, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, "Güzel gidiyor" yanıtını vermişti.

Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner’i öpücüklere boğdu

İLK POZ

Ardından Daner, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından gözler önüne sermişti. Ünlü oyuncunun gönderisine kalp emojisi eklemesi ve sevgilisini etiketlemesi dikkatlerden kaçmazken, ikilinin bir hayli keyifli olduğu da görülmüştü.

Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner’i öpücüklere boğdu

2022'Yİ BİRLİKTE KARŞILADILAR

Oğulcan Engin-Miray Daner çifti, 2022 yılını da birlikte karşılamıştı. Yılbaşı gecesini Engin'in ailesiyle birlikte geçiren çiftten ünlü işletmeci, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner’i öpücüklere boğdu

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten yeni bir aşk pozu geldi. Miray Daner, sekiz yaş büyük sevgilisi Oğulcan Engin'in kendisini öptüğü anı takipçilerinin beğenisine sundu.

Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner’i öpücüklere boğdu

FLU POZLA KUTLADI

Öte yandan Miray Daner, geçtiğimiz ay 23 yaşına bastı. Oğulcan Engin de sosyal medya hesabından yayınladığı flu fotoğraf ile sevgilisinin yeni yaşını kutladı. Engin, paylaşımına; "İyi ki doğdun bebek" notunu düştü.