Haberler Magazin Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'i öpücüklere boğdu

Geçtiğimiz Temmuz ayında oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile iki yıl süren birlikteliğini sonlandıran Oğulcan Engin, yine oyuncu olan Miray Daner ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sekiz yaş büyük sevgilisi Oğulcan Engin ile aşkları dolu dizgin devam eden Miray Daner, sevgilisinin kendisini öpücüklere boğduğu anı sosyal medya hesabından paylaştı.