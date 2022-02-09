Haberler Magazin Demet Özdemir ile barışan Oğuzhan Koç'tan sevgililer günü sürprizi!

Aşklarıyla sık sık gündeme gelen, 2021'in sürpriz çifti Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yılın son günlerinde Paris'e tatile gitmiş ve Paris dönüşünde ayrılık kararı almıştı. Çift, tüm hayranlarını bu haberle üzmüştü. Ayrılık sonrası sessizliklerini koruyan ve açıklama yapmayan ikili, aşklarına ikinci bir şans vermiş ve kısa bir süre önce barışmıştı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Koç'un sevgililer günü için hazırlık yaptığı ve özel bir sürpriz yapacağı iddia edildi. Bu gelişme çiftin hayranlarını heyecanlandırdı.