Demet Özdemir ile barışan Oğuzhan Koç’tan sevgililer günü sürprizi!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yaklaşık 1 yıllık birlikteliklerini geçen haftalarda noktalamıştı. Birlikte Fransa'nın Paris kentine tatile giden ikilinin, tatil dönüşü tartışma yaşadığı ve ilişkilerine son verdiği öğrenilmişti.
Aşklarıyla sık sık gündeme gelen, 2021'in sürpriz çifti Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yılın son günlerinde Paris'e tatile gitmiş ve Paris dönüşünde ayrılık kararı almıştı. Çift, tüm hayranlarını bu haberle üzmüştü. Ayrılık sonrası sessizliklerini koruyan ve açıklama yapmayan ikili, aşklarına ikinci bir şans vermiş ve kısa bir süre önce barışmıştı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Koç'un sevgililer günü için hazırlık yaptığı ve özel bir sürpriz yapacağı iddia edildi. Bu gelişme çiftin hayranlarını heyecanlandırdı.
Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yaklaşık 1 yıllık birlikteliklerini geçen haftalarda noktalamıştı. Birlikte Fransa'nın Paris kentine tatile giden ikilinin, tatil dönüşü tartışma yaşadığı ve ilişkilerine son verdiği öğrenilmişti.
Ayrılığa daha fazla dayanamayan ve tekrar barışma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinden güzel haberler geliyor. Oğuzhan Koç, sevgilisine 14 Şubat için çok özel ve unutamayacağı bir parti düzenliyor.
Koç'un birçok oyuncu arkadaşını da davet ettiği parti Demet Özdemir'i sevindirecek birçok sürprizi de içinde barındırıyor.
EVLİLİK TEKLİFİ EDECEK!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oğuzhan Koç'un Özdemir'e unutamayacağı bir Sevgililer Günü yaşatacağı partide evlenme teklif etmesi de bekleniyor...
NELER OLMUŞTU?
1 yıldır birlikte olan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, aralık ayında aşıklar şehri Paris'e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı.
Paris onlara uğursuz gelmiş, dönüşte büyük bir kavga eden çift, "Bir daha asla olmaz" diyerek ayrı yollara gitmiş ve birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakmıştı.
Ancak nazara gelen ünlü çiftin ayrılığı kısa sürdü. Birlikteliklerine geçtiğimiz haftalarda nokta koyan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir ikilisinden beklenen müjdeli haber geldi.
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un barıştıkları ortaya çıktı. Oğuzhan Koç, jüri üyesi olduğu yarışma programındaki durgun halleriyle dikkat çekmiş, hatta Ebru Gündeş "Araya girelim, sizi barıştıralım" demişti.
İkilinin geçtiğimiz günlerde astrolog Zeynep Turan'ın "hüzünsüz neşe olmaz" sözünü aynı anda beğenmesi, kafalarda soru işareti uyandırmıştı.
Birkaç yakın arkadaşı, çifti habersiz bir araya getirerek barışmalarını sağladı. Çiftin ayrılık sebebiyle ilgili olarak da bir dönem çeşitli iddialar ortaya atıldı.
Takvim'in haberine göre; Demet Özdemir, Şükrü Özyıldız'la birlikte rol aldığı "Aşk Taktikleri" filmin çekimlerinde oldukça yakınlaştı. Bu durum Koç'u rahatsız etti.Daha sonra Özyıldız'ın Demet Özdemir için söylediği, "Onunla çalışmak çok keyifliydi. Umarım tekrardan çalışırız" iltifatları krizin tuzu biberi oldu.