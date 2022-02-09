Protokol imzalandı, İbrahim Tatlıses’in doğduğu ev müze oluyor!

İbrahim Tatlıses, 1952'de Urfa'da, kendi tabiriyle bir mağarada ciğerci Ahmet Tatlı'yla karısı Leyla'nın yedi çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi.
Her hareketiyle adından sıkça söz ettiren, 70 yaşındaki ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev müzeye dönüşüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi işbirliği ile restore edilerek müzeye dönüştürülmesine karar verilen avlusunda mağara da bulunan ev, turizme kazandırılacak.
İbrahim Tatlıses, 1952'de Urfa'da, kendi tabiriyle bir mağarada ciğerci Ahmet Tatlı'yla karısı Leyla'nın yedi çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi.
Tatlıses doğduğunda babası cezaevindeydi. Hiçbir zaman okula gitmedi. Daha sonra neden okuyamadığı sorulduğunda "Urfa'da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik" yanıtını vermişti.
Talıses, çocuk yaşlarda çalışmaya başladı. Su satmış, çığırtkanlık yaptı. İnşaatlarda soğuk demir ustalığı yaptı. İnşaatta türkü söylerken Adanalı bir sinemacı tarafından keşfedildi.
İlk başlarda Adana'da daha sonra Ankara'da gazinolarda sahne aldı. İşte "İmparator" olma serüveni de böylece başlamış oldu.
DOĞDUĞU EV MÜZE OLUYOR
İbrahim Tatlıses'in, Hızmalı Mahallesi'nde, avlusunda mağara da bulunan evin turizme kazandırılması için Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi arasında protokol imzalandı.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, projenin kent için hayırlı olmasını dileyerek, "Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in doğduğu evi restore ederek, İbrahim Tatlıses'in isminin verileceği müzeye dönüştüreceğiz."
"Projemiz, Şanlıurfa'nın 'bacasız sanayi' olarak adlandırdığımız turizmde yakaladığı ivmeyi daha da yukarılara taşınması anlamında önem taşıyor" dedi.