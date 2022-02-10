Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin evlilik için kolları sıvadı

Üç ay önce oyuncu Miray Daner'in, gönlünü şarkıcı Seda Sayan'ın futbol yorumcusu Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'e kaptırdığı ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz Temmuz ayında oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile iki yıl süren birlikteliğini sonlandıran Oğulcan Engin, yine oyuncu olan Miray Daner ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sekiz yaş büyük sevgilisi Oğulcan Engin ile aşkları dolu dizgin devam eden Miray Daner'in evlilik yolunda ilerledikleri magazin gündeminde bir süredir konuşuluyordu. Şimdi ise Oğulcan Engin'in evlilik için kolları sıvadığı ve sevgilisine evlilik teklifi ettiği iddia edildi.
Üç ay önce oyuncu Miray Daner'in, gönlünü şarkıcı Seda Sayan'ın futbol yorumcusu Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'e kaptırdığı ortaya çıkmıştı.
Genç aşıklar Oğulcan Engin ile Miray Daner cephesinden son olarak flaş bir haber geldi. Posta'nın haberine göre; Miray, Oğulcan'dan evlilik teklifi aldı. Güzel oyuncunun ne yanıt verdiği ise henüz merak konusu...
İlişkilerini sosyal medyaya da taşıyan Daner-Engin çiftinin, birlikteliği tam gaz devam ediyor. Zaman zaman sevgilisiyle verdiği aşk pozlarını takipçileriyle paylaşan Miray Daner'in, gönderisindeki bir detay hayranlarının radarına takıldı.
'DOLGU' İDDİASI
Takipçileri, Daner'in Engin ile çekilen bu karesini göz önünde bulundurarak oyuncunun çenesine dolgu yaptırdığını iddia etti. Kısa sürede gündem olan paylaşıma sosyal medya kullanıcıları, "Çenene ne oldu?" ve "Dolgu biraz fazla olmuş", "Neden yaptın bunu kendine?" şeklinde yorumda bulundu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları da ünlü oyuncunun fotoğrafına photoshop yaparken ayarı kaçırdığı yönünde görüş bildirdi.
EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER
Öte yandan çift, daha önce Bebek'te el ele objektiflere takılmıştı. Gazetecileri görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan ikiliden Miray Daner, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusunu, "Güzel..." şeklinde cevaplarken, Oğulcan Engin ise koşar adımlarla aracına yönelmişti.
İLK POZ
Ardından Daner, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından gözler önüne sermişti. Ünlü oyuncunun gönderisine kalp emojisi eklemesi ve sevgilisini etiketlemesi dikkatlerden kaçmazken, ikilinin bir hayli keyifli olduğu da görülmüştü.