Haberler Magazin Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin evlilik için kolları sıvadı

Geçtiğimiz Temmuz ayında oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile iki yıl süren birlikteliğini sonlandıran Oğulcan Engin, yine oyuncu olan Miray Daner ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sekiz yaş büyük sevgilisi Oğulcan Engin ile aşkları dolu dizgin devam eden Miray Daner'in evlilik yolunda ilerledikleri magazin gündeminde bir süredir konuşuluyordu. Şimdi ise Oğulcan Engin'in evlilik için kolları sıvadığı ve sevgilisine evlilik teklifi ettiği iddia edildi.