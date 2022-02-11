Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz evlilik tarihini açıkladı

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile şimdilerde evlilik hazırlığı içinde olan 26 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam gerçekleşen bir ödül törenine katıldı. Ödül alan güzel oyuncu, İzlandalı sevgilisiyle evleneceği tarihi de açıkladı.