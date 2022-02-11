Dilan Çiçek Deniz evlilik tarihini açıkladı

Çukur ve Alev Alev isimli projelerde yer alan Dilan Çiçek Deniz bir süredir aşk yaşadığı İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi almıştı.
İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile şimdilerde evlilik hazırlığı içinde olan 26 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam gerçekleşen bir ödül törenine katıldı. Ödül alan güzel oyuncu, İzlandalı sevgilisiyle evleneceği tarihi de açıkladı.
Çukur ve Alev Alev isimli projelerde yer alan Dilan Çiçek Deniz bir süredir aşk yaşadığı İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi almıştı.
Dilan Çiçek Deniz aldığı teklif sonrası sevgilisinin memleketi İzlanda'ya uçarak Thor Saevarsson'ın ailesiyle tanışmıştı.
Ardından İstanbul'a dönen ve evlilik hazırlıklarına başlayan Dilan Çiçek Deniz, son olarak yeni tarzıyla gündeme geldi.
Dilan Çiçek Deniz, dün akşam ise bir ödül töreninde kameraların karşısına geçti.
Yeni projesinin çekimleri için heyecanlı olduğunu belirten Dilan Çiçek Deniz, çekimlerin 14 Şubat'ta başlayacağını belirtti.
Bir süredir İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, yaz ayına doğru evlenmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.