Ece Erken kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile mutlu anlarını paylaştı

Yakalanma haberinin ardından Ece Erken'in yüreğine bir nebze de olsa su serpildi. Ünlü sunucu paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Allah'ıma şükürler olsun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beyefendiye ve tüm organize şube ekibine minnettarım. Allah hepinizden razı olsun. Müebbet yediklerini görmemi Allah'ım nasip etsin. Diğer katil Seccad Yeşil de yakalandı."