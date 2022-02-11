Ece Erken kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile mutlu anlarını paylaştı

Sunucu Ece Erken (43) ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de sürpriz bir kararla nikâh masasına oturmuştu.
Sunucu Ece Erken'in 7 ay önce nikah masasına oturduğu eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ay silahlı saldırıya uğramış ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle yıkılan sunucu Ece Erken, sıkça sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak Erken, sosyal medya hesabından Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olan mutlu anlarını paylaştı, görenler duygulandı.
Sunucu Ece Erken (43) ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de sürpriz bir kararla nikâh masasına oturmuştu.
YEDİ AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ
Ünlü çift güzel haberi, 'Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajıyla duyurmuştu.
UĞRADIĞI SALDIRI SONRASI HAYATINI KAYBETTİ
Ancak geçtiğimiz hafta avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), İstanbul Bakırköy'de bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 17 kişiyi gözaltına almıştı.
Yasak kardeşler ile 6 kişi sorgularının ardından tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheliye ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve kolluk birimine imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmış, firari şüpheli Seccad Yeşil ise olaydan 13 gün sonra Bursa'da yakalanmıştı.
Yakalanma haberinin ardından Ece Erken'in yüreğine bir nebze de olsa su serpildi. Ünlü sunucu paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Allah'ıma şükürler olsun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beyefendiye ve tüm organize şube ekibine minnettarım. Allah hepinizden razı olsun. Müebbet yediklerini görmemi Allah'ım nasip etsin. Diğer katil Seccad Yeşil de yakalandı."
Eşinin ani ölümüyle yıkılan Ece Erken zor günler yaşamaya devam ediyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na olan özlemi her geçen gün artan ünlü sunucu yaptığı son paylaşımla duygulandırdı.
MUTLU ANLARINI PAYLAŞTI
Ece Erken, dün akşam Instagram hesabından eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birbirine sarılarak dans ettiği görüntüleri paylaştı. Oldukça mutlu oldukları anları takipçileriyle paylaşan Erken, herhangi bir not yazmadı.
"ALTI TANEYİ BİRDEN İÇİYOR"
Öte yandan eşinin fotoğrafını elinden bırakmayan ve son görüntülendiğinde yürümekte bile zorlanan Ece Erken hakkında, Seren Serengil "Altı taneyi birden içiyor. İç çamaşırına saklıyor öyle içiyor. Doktor kalbi durabilir dedi." yorumunda bulunmuştu.
Sürekli dua ettiğini belirten Ece Erken'den katillerin yakalanmasının ardından bir paylaşım daha gelmişti. "Hiçbir antidepresan 'Hasbunellahu ve ni'mel vekil' (Allah bize yeter, O ne güzel vekilidir.) ayetinden daha etkili değildir."