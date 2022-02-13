Alişan ile boşanacakları konuşulan Buse Varol’dan dikkat çeken açıklama!

"Burak'ın sınıf arkadaşlarıyla yaptığı bir etkinlik olacak. Benim ya da onun ailesinden kimse olmayacak, okulda kutlayacak. Evde kutlamayı konuşmadık. Burak artık üç yaşında olduğu için o da arkadaşlarıyla olmak istiyor."