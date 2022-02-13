Alişan ile boşanacakları konuşulan Buse Varol’dan dikkat çeken açıklama!

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandırmıştı. Evliliklerinde 3. yılı geride bırakan Alişan ile Buse Varol çifti, günlerdir ayrılık iddialarıyla gündemde.
2018 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı biliniyordu. İkili hakkında boşanma kararı aldıkları ve dava açtıkları magazin gündeminde de oldukça konuşulmuştu. Son olarak, Buse Varol önceki gün bir otelde arkadaşlarıyla buluştu. Otel çıkışı görüntülenen Varol, boşanma haberleriyle ilgili açıklamada bulundu.
2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandırmıştı. Evliliklerinde 3. yılı geride bırakan Alişan ile Buse Varol çifti, günlerdir ayrılık iddialarıyla gündemde.
Varol, ayrılık haberlerinin ardından aralarında Fatoş Kabasakal'ın da olduğu arkadaş grubuyla dertleştikten sonra, gittikleri otelden çıkarken objektiflere takıldı.
"AYNI EVDE YAŞIYORUZ"
Milliyet'in haberine göre; Basın mensuplarıyla konuşan Varol, evleri ayırmadıklarını ifade ederek, "Aynı evde yaşıyoruz. Alişan ile görüşüyoruz" dedi. Evlilik yüzüğünü çıkardığı görülen Buse Varol, bunun sorulması üzerine şöyle konuştu:
"Yüzük ya da başka bir şey, onlar gösterge değil. Ben de hiçbir şeyin sebebini bilmiyorum. Her gün uyandığımda bambaşka haberler görüyorum. Bana yazılanları sosyal medyadan, gazetelerden okuyorum."
Evliliklerinde sorun yaşamadıklarını ifade eden Varol, "Kriz falan gerçekten yok. Bazı şeyleri hep göz önünde yaşadık ama bunlar çok özel konular olduğu için konuşmak istemiyorum. Bir gün bir şey söylemek istersek Alişan ile birlikte söyleriz" dedi.
"BİR YERE GİTTİĞİMİZ YOK"
Oyuncu, muhabirlerin "Peki sizi ne zaman birlikte göreceğiz?" sorusuna ise "Denk geliriz illa ki. Buralardayız. Bir yere gittiğimiz yok" diye yanıt verdi. Varol, çıkan haberlerin aksine mahkemeye boşanma dilekçesi vermediklerini de söyledi.
Geçtiğimiz günlerde kızına doğum günü partisi düzenleyen Buse Varol, oğlu Burak için özel bir kutlama yapmayacaklarını belirtti. Oğulları Burak'ın doğum gününde Alişan ve ailesi ile birlikte bir araya gelip gelmeyecekleri sorulan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Burak'ın sınıf arkadaşlarıyla yaptığı bir etkinlik olacak. Benim ya da onun ailesinden kimse olmayacak, okulda kutlayacak. Evde kutlamayı konuşmadık. Burak artık üç yaşında olduğu için o da arkadaşlarıyla olmak istiyor."
ELLERİNİ VÜCUDUNA DOLADI
31 yaşındaki Buse Varol, basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada yüzük takmadığı için, ellerini vücuduna doladı ve konuşma boyunca hiç ayırmadı.