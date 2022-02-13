Sunduğu programla reytingleri altüst eden Esra Erol’dan çok samimi açıklamalar!

Anne olduğunuz için özellikle gençlerle ilgili konularda ekstra hassas davranıyorsunuz. Programınızda yaşananlardan sonra evinize gittiğinizde bunları düşünüp üzülüyor musunuz?



Seyircinin 2 saat 25 dakika izlediği durumları ben o konu çözülünceye kadar, mağdur olan taraf benmişim ya da benim bir yakınımmış gibi yaşıyorum. Sadece evimin içinde, çocuklarım ortalıktayken unutuyorum.

SOSYAL MEDYA MAYINLI ARAZİ GİBİ



Eleştiri kavramı sizin için ne demektir?



Eleştiriye açığım. Oradaki tüm mesele eleştiriyi yapanın ne kadar değerli olduğuyla ilgili. Eleştirdiği konuda kendisi eylem olarak, fikir olarak ne yapmış ona bakarım. Bir de eleştiri bağlamında sosyal medyayı doğru yere koymak lazım. Orası doğruları ve yanlışları belirleyen bir ortam değil ki, öyle olduğunu düşünürseniz bu toplum için büyük tehlike olur. Sosyal medya bir tür boş zaman uğraşı.



Size yapılan eleştirilere üzülür müsünüz?



Beni sadece benim değer verdiklerim üzebilir. Can sıkan şey kişiler değil, kişilerdeki çelişkiler. Mesela, evli adamın ikinci eşi olmayı seçen, kandırılan 18 yaşındaki kıza tavır koyduğum programda, aile içi istismar konusu vardı. Engelli bir kız çocuğu dayısı tarafından kaçırılıyor ve istismar ediliyor. Bu konuyu gündeme taşıdım, kurumlara bizzat şikâyette bulunduk. Sosyal medyada kahramanlık rolü oynayanlardan birisi bile bu konuyu gündeme taşımadı. Çünkü o engelli kız kameralar önünde çığlık atmadı. İşte ben bu tavrı ikiyüzlüce buluyorum. Bu örnek bile sosyal medyada ahkam kesen bir kesimin toplumsal sorunlarla ilgili gerçek bir bilince sahip olmadıklarını gösteriyor.