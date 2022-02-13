Haberler Magazin Borçlarını kapatan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı

Müzik dünyasını altını üstüne getiren Serdar Ortaç, önceki gün Kıbrıs'ta bir mekanda sahne aldı. Ortaç, sahne öncesi basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Borçlarını kapatan ünlü şarkıcı, vasiyetiyle ilgili söyledikleriyle dikkat çekti. 40 milyon değerinde evi olduğunu belirten Ortaç, "Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim." ifadelerini kullandı.