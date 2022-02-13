Borçlarını kapatan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı

Şarkıcı Serdar Ortaç Kıbrıs'ta sahne öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. Sanat camiasında birçok kişi vefat etmeden önce vasiyetlerini açıklarken Ortaç'a da bu konuda sorular geldi.
Müzik dünyasını altını üstüne getiren Serdar Ortaç, önceki gün Kıbrıs'ta bir mekanda sahne aldı. Ortaç, sahne öncesi basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Borçlarını kapatan ünlü şarkıcı, vasiyetiyle ilgili söyledikleriyle dikkat çekti. 40 milyon değerinde evi olduğunu belirten Ortaç, "Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim." ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Serdar Ortaç Kıbrıs'ta sahne öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. Sanat camiasında birçok kişi vefat etmeden önce vasiyetlerini açıklarken Ortaç'a da bu konuda sorular geldi.
"Serdar bey Allah uzun ömürler versin. Birçok kişi vefat etmeden önce vasiyetlerini açıklıyor. Sizin bir vasiyetiz var mı?" sorusuna da ünlü şarkıcı şu yanıtı verdi:
"Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim. 40 milyon TL değerinde bir evim var.
Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik vakfına, şehitlere dağıtılmasını istiyorum."
BORÇLARINI KAPADI
Serdar Ortaç kumar borcu yüzünden bankaya 10 milyon TL borçlanmıştı. Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'a ise 600 bin TL nafaka borcu bulunuyordu. Serdar Ortaç 2022'nin başında temize çıktığını açıkladı.
"En son sevgililer gününde ne yapmıştınız?" sorusuna "En son eşim ile yemeğe çıkmıştık. Pardon boşandıktan sonrada sevgilim ile yemeğe çıkmıştık. Hayatım boyunca yemeğe çıktım." diye cevap verdi.
Son olarak Seçil Gür ile aşk yaşayan Serdar Ortaç'a "Aşka açık mısınız?" sorusu yöneltildi. Serdar Ortaç, "Umurumda değil artık aşk konuları çalışalım, ömrümüzü tamamlayalım, insanları eğlendirelim, öldükten sonra dinleyecek şarkılar bırakalım. Yeter benim için" şeklinde konuştu.