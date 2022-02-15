Ece Erken sosyal medya hesabından kaybettiği eşine seslendi: Kardeş dediklerin kalleş çıktı!

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen ay İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Şafak Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sunucu Ece Erken'in 7 ay önce nikah masasına oturduğu eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ay silahlı saldırıya uğramış ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle yıkılan sunucu Ece Erken, sıkça sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak Erken, sosyal medya hesabından erken yaşta kaybettiği eşine seslendi. Zor zamanlar geçiren ünlü sunucu son paylaşımıyla adeta yürekleri burktu.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen ay İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Şafak Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Türkiye'nin konuştuğu olay sonrası Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri yakalandı.
Eşini henüz 41 yaşındayken toprağa veren Ece Erken acı haber ile yıkıldı. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ardından gözyaşı döken Ece Erken son olarak sosyal medya hesabından eşine seslendi.
Yaşadığı zor süreci sevenlerinin yardımı ile atlatmaya çalışan Ece Erken'in son paylaşımı yürekleri sızlattı. "Kardeş dediklerin kalleş çıktı be aşkım" diyen Ece Erken'in paylaşımında kötü gününde yanında olmayanlara sitem etti. İşte acısı çok taze olan Ece Erken'in duygu yüklü paylaşımı...
Ece Erken'in paylaşımında, "Kardeşim diye her saniye seni arayanlar, senden bir şeyler isteyenler, senden alıp götürenler yoktu cenazende. Borcu olanlar borcu vardı diye geziyor etrafta.
Mesela Bülent abim dediğin, kardeş dediklerin kalleş çıktı be aşkım benimse tam da senin istediğin oldu küs olduğum, barışmamı istediğin herkes geldi, senin benim için çok üzüldü" ifadeleri dikkat çekti. Sen hiç korkak olmadın, kimsenin arkasına saklanmadın. Ama kardeş dediklerin, kalleş çıktı!"
Hayatta bir şey olamamış, dışlanmış, hiç sevilmemiş anca silahla kendini adam sanan, mafyacıklar, katiller Kadir Yasak, Ali Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve diğer magandalara mı yanayım, verdikleri yalan ve trajikomik ifadelere mi?
"Daha önce tanışamadığım akrabaların sağ olsun hep aradı beni... Öyle yüce gönüllü bir adamdın ki sen Eymen'in okul masrafından, sağlık sigortasına kadar düşünen, her anlamda babasız büyüttüğüm evladıma aslanlar gibi babalık yapan adam gibi adamdın! Her gün seni soruyor o da çok özledi seni benim gibi..."
Her şeyden önce çok iyi bir insan, kızlarına aşık bir babaydın. Allah'ım belki de yükünü gördü, üzüldü yanına aldı seni… Şu an inşallah cennetten bizi seyrediyorsundur.
Eşinin mezarını ziyaret eden Ece Erken bu kareyi de sevenleriyle paylaştı. Oğlu Eymen'den destek aldığını dile getiren Ece Erken'in paylaşımları yürek burktu.