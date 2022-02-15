Sular durulmuyor! Emre Aşık eski eşi Yağmur Sarnıç’a bir dava daha açtı

Eski futbolcu Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç'tan 6 Eylül 2021 tarihinde çekişmeli olarak boşandı. Üç çocuğun da velayetini Emre Aşık'a veren mahkeme, Yağmur Sarnıç'ı kusurlu bularak 35 bin lira manevi tazminata hükmetti.
Futbolcu Emre Aşık ile 8 yıl evli kalan ve daha sonrasında çekişmeli olarak boşanan Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor. Emre Aşık, çocuklarının annesi olan eski eşi Yağmur Sarnıç'a yine dava açtı.
Eski futbolcu Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç'tan 6 Eylül 2021 tarihinde çekişmeli olarak boşandı. Üç çocuğun da velayetini Emre Aşık'a veren mahkeme, Yağmur Sarnıç'ı kusurlu bularak 35 bin lira manevi tazminata hükmetti.
Mahkeme ayrıca Emre Aşık'ın boşandığı eşine aylık 5 bin lira tedbir nafakası ödemesine hükmetti. Taraflar kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.
YENİDEN BOŞANMA DAVASI AÇTI
Hürriyet'in haberine göre; Yağmur Sarnıç'ın tehdit, öldürmeye teşebbüs ve zina gibi eylemlerinin dava açıldıktan sonra gündeme gelmiş olması gerekçesiyle mahkemenin bu taleplerini dikkate almadığını öne süren Emre Aşık yeniden boşanma davası açtı.
"Zina, hayata kast, kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme" nedeniyle dava açan ve iki davanın birleştirilmesini talep eden Aşık, 100 bin lira da manevi tazminat istedi.
KARAR KESİNLEŞTİ
Öte yandan Sabah'ın haberine göre; Emre Aşık'ın avukatı, mahkeme kararına aykırı davranan Sarnıç hakkında "zorlama hapis" kararı verilmesini talep etti. Mahkeme de Yağmur Sarnıç'ın 3 gün süreyle zorlama hapse tabi tutulmasına karar verdi. Sarnıç'ın avukatları zorlama hapis kararına itiraz etti. İtiraz reddedildi ve karar kesinleşti.
ARANIYOR
Mahkeme, geçtiğimiz 2 Şubat'ta kesinleşen kararı infaz savcılığına gönderdi. Savcılık da zorla hapis kararının infazı için Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazdı. Yağmur Sarnıç 2 Şubat'tan beri aranıyor. Adresinde bulunamayan Sarnıç, görüldüğü yerde yakalanıp, 3 gün süreyle cezaevine konulacak.