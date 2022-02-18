Haberler Magazin Ece Seçkin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti

Ece Seçkin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti

Ece Seçkin geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve sevenlerini üzmüştü. Ünlü şarkıcı gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gönderileriyle olay olan Ece Seçkin, son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Seçkin'in iddialı tarzı beğeni yağdı.