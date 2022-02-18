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Haberler Magazin Ece Seçkin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti

Ece Seçkin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti

Ece Seçkin geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve sevenlerini üzmüştü. Ünlü şarkıcı gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gönderileriyle olay olan Ece Seçkin, son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Seçkin'in iddialı tarzı beğeni yağdı.

18.02.2022, 17:01 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022, 17:02

Ece Seçkin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti

Geçtiğimiz Eylül ayında hayatını birleştirdiği pilot sevgilisiyle mutlu bir evlilik yaşayan Ece Seçkin, sosyal medya sayfasını sık kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Ece Seçkin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti

Daha önce de koronavirüse yakalanan şarkıcı Ece Seçkin, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

Ece Seçkin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti

Ece Seçkin'in bu mesajı sonrası takipçileri destek mesajı gönderdi. Şimdi ise gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Ece Seçkin Instagram sayfasından paylaştığı karelerle gündemde.

Ece Seçkin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti

Ece Seçkin son olarak dekolteli siyah elbisesiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Ece Seçkin'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Öte yandan Ece Seçkin düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Ece Seçkin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti

İşte Ece Seçkin'in o paylaşımı...

Ece Seçkin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti

Öte yandan, 2022 yılına hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan, yeni şarkılarını piyasaya çıkaracak olan Seçkin, rahatsızlığı nedeniyle çalışmalarına ara vermişti. Seçkin 2022'de birçok şarkı çıkaracağını, bir şarkısı hariç hepsinin kayıtlarını tamamladığını duyurmuştu.

Ece Seçkin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti

Sevilen popçu domuz gribine yakalandığını açıklamış ve sevenlerini üzmüştü.