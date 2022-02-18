Haberler Magazin Mine Koşan Photoshop'u abarttı, sosyal medyanın diline düştü

Bir döneme damga vuran 63 yaşındaki ünlü sanatçı Mine Koşan, son olarak Alişan'ın programına konuk oldu. Sosyal medyada dikkat çeken ünlü sanatçı, son paylaşımıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Alişan ile fotoğrafını paylaşan ünlü sanatçı sadece kendine filtre uyguladı. Mine Koşan sosyal medyanın diline düştü. O paylaşıma "Alişan'ı tanıdık da yanındaki kim?" yorumları yapıldı.