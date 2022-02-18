  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Mine Koşan Photoshop'u abarttı, sosyal medyanın diline düştü

Mine Koşan Photoshop'u abarttı, sosyal medyanın diline düştü

Bir döneme damga vuran 63 yaşındaki ünlü sanatçı Mine Koşan, son olarak Alişan'ın programına konuk oldu. Sosyal medyada dikkat çeken ünlü sanatçı, son paylaşımıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Alişan ile fotoğrafını paylaşan ünlü sanatçı sadece kendine filtre uyguladı. Mine Koşan sosyal medyanın diline düştü. O paylaşıma "Alişan'ı tanıdık da yanındaki kim?" yorumları yapıldı.

18.02.2022, 13:01 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022, 13:02

Mine Koşan Photoshop’u abarttı, sosyal medyanın diline düştü

Abartılı filtre denince Seda Sayan'ı aratmayan Mine Koşan sosyal medyanın çok konuşulanlarından oldu. Ünlü sanatçı Mine Koşan son olarak Alişan'ın programına konuk oldu.

Mine Koşan Photoshop’u abarttı, sosyal medyanın diline düştü

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Mine Koşan'ı ekranda izleyenler sanatçının Instagram hesabını ziyaret etti.

Mine Koşan Photoshop’u abarttı, sosyal medyanın diline düştü

Daha önce Halil Ergün ile poz verdikleri filtreli fotoğraf sosyal medyada alay konusu olan Mine Koşan, bu defa tedbirli davrandı ve Alişan ile paylaştığı karesinde sadece kendine filtre uyguladı.

Mine Koşan Photoshop’u abarttı, sosyal medyanın diline düştü

Mine Koşan, oyuncu Halil Ergün ile çekildiği bir pozu Instagram hesabından paylaşmış, şarkıcının kullandığı yüz filtresi programından Halil Ergün de nasibini almıştı.

Mine Koşan Photoshop’u abarttı, sosyal medyanın diline düştü

Şarkıcı Mine Koşan, oyuncu Halil Ergün ile birlikte çektirdikleri filtreli fotoğrafı yayınlayarak, "Sevgili sanatçı dostum Halil Ergün ile bizzz Babel müzikhol'de arkadaşımıza ziyaret Ogün Turan hayırlı olsun" notunu eklemişti.

Mine Koşan Photoshop’u abarttı, sosyal medyanın diline düştü

Takipçiler 'Ağzımızın tadı kaçtı', 'Keşke Ali Rıza Bey'i normal haliyle görseydik', 'Halil Bey baby face olmuş', 'Yeni doğmuş gibi' yorumlarında bulunmuştu.

Mine Koşan Photoshop’u abarttı, sosyal medyanın diline düştü

Bu kez de sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamayan Mine Koşan'a "Alişan'ı tanıdık da yanındaki kim?" yorumları yapıldı. Mine Koşan'ın abarttığı filtreli paylaşımları sosyal medyada hızla yayıldı.

Mine Koşan Photoshop’u abarttı, sosyal medyanın diline düştü

Mine Koşan'ın paylaşımlarının aksine doğal hali hayranlarının övgülerini topladı. Mine Koşan'a "Ne gerek var böyle şeylere" yorumlarıyla eleştiriler geldi.