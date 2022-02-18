Mine Koşan Photoshop’u abarttı, sosyal medyanın diline düştü

Abartılı filtre denince Seda Sayan'ı aratmayan Mine Koşan sosyal medyanın çok konuşulanlarından oldu. Ünlü sanatçı Mine Koşan son olarak Alişan'ın programına konuk oldu.
Bir döneme damga vuran 63 yaşındaki ünlü sanatçı Mine Koşan, son olarak Alişan'ın programına konuk oldu. Sosyal medyada dikkat çeken ünlü sanatçı, son paylaşımıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Alişan ile fotoğrafını paylaşan ünlü sanatçı sadece kendine filtre uyguladı. Mine Koşan sosyal medyanın diline düştü. O paylaşıma "Alişan'ı tanıdık da yanındaki kim?" yorumları yapıldı.
Abartılı filtre denince Seda Sayan'ı aratmayan Mine Koşan sosyal medyanın çok konuşulanlarından oldu. Ünlü sanatçı Mine Koşan son olarak Alişan'ın programına konuk oldu.
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Mine Koşan'ı ekranda izleyenler sanatçının Instagram hesabını ziyaret etti.
Daha önce Halil Ergün ile poz verdikleri filtreli fotoğraf sosyal medyada alay konusu olan Mine Koşan, bu defa tedbirli davrandı ve Alişan ile paylaştığı karesinde sadece kendine filtre uyguladı.
Mine Koşan, oyuncu Halil Ergün ile çekildiği bir pozu Instagram hesabından paylaşmış, şarkıcının kullandığı yüz filtresi programından Halil Ergün de nasibini almıştı.
Şarkıcı Mine Koşan, oyuncu Halil Ergün ile birlikte çektirdikleri filtreli fotoğrafı yayınlayarak, "Sevgili sanatçı dostum Halil Ergün ile bizzz Babel müzikhol'de arkadaşımıza ziyaret Ogün Turan hayırlı olsun" notunu eklemişti.
Takipçiler 'Ağzımızın tadı kaçtı', 'Keşke Ali Rıza Bey'i normal haliyle görseydik', 'Halil Bey baby face olmuş', 'Yeni doğmuş gibi' yorumlarında bulunmuştu.
Bu kez de sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamayan Mine Koşan'a "Alişan'ı tanıdık da yanındaki kim?" yorumları yapıldı. Mine Koşan'ın abarttığı filtreli paylaşımları sosyal medyada hızla yayıldı.
Mine Koşan'ın paylaşımlarının aksine doğal hali hayranlarının övgülerini topladı. Mine Koşan'a "Ne gerek var böyle şeylere" yorumlarıyla eleştiriler geldi.