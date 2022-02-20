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Haberler Magazin Ünlü çift önlemlerini aldı! Sinem Kobal doğuma Marmaris'te hazırlanıyor

Ünlü çift önlemlerini aldı! Sinem Kobal doğuma Marmaris'te hazırlanıyor

Başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal çifti ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. 6.5 aylık hamile olan güzel oyuncu, şimdilerde Marmaris'te doğayla iç içe bir yaşam sürüyor. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, Atv'nin sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in çekimleri nedeniyle adeta İstanbul-Marmaris arası mekik dokuyor.

20.02.2022, 16:47 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022, 17:10

Ünlü çift önlemlerini aldı! Sinem Kobal doğuma Marmaris’te hazırlanıyor

2 yıl önce kızları Lalin'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, ikinci kez anne-baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Ünlü çift önlemlerini aldı! Sinem Kobal doğuma Marmaris’te hazırlanıyor

Sunucunun eşi Sinem Kobal'ın, yaklaşık 6,5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Mutluluktan havalara uçan İmirzalıoğlu, hummalı bir çalışmaya girdi.

Ünlü çift önlemlerini aldı! Sinem Kobal doğuma Marmaris’te hazırlanıyor

Akşam'ın haberine göre; Oyuncu, ilk olarak eşiyle birlikte Marmaris'te izolasyona çekildi. Çift, doğayla iç içe yaşam sürerek doğuma Ege'de hazırlanıyor. İmirzalıoğlu, eşi ve bebeğinin sağlıklı beslenmesi için özel çaba sarf ediyor.

Ünlü çift önlemlerini aldı! Sinem Kobal doğuma Marmaris’te hazırlanıyor

Oyuncu, köylere giderek bahçeden organik sebze ve yemekler organize ediyor. İmirzalıoğlu, 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının çekimleri nedeniyle İstanbul-Marmaris arası mekik dokuyor.