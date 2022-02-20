Haberler Magazin Ünlü çift önlemlerini aldı! Sinem Kobal doğuma Marmaris'te hazırlanıyor

Ünlü çift önlemlerini aldı! Sinem Kobal doğuma Marmaris'te hazırlanıyor

Başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal çifti ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. 6.5 aylık hamile olan güzel oyuncu, şimdilerde Marmaris'te doğayla iç içe bir yaşam sürüyor. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, Atv'nin sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in çekimleri nedeniyle adeta İstanbul-Marmaris arası mekik dokuyor.