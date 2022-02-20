Ünlü sanatçı aşk orucunu bozdu! Hülya Avşar’ın sevgilisi bakın kim çıktı

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 12 yıl sonra aşk orucunu bozdu.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu. Bu olay magazin gündemine bomba gibi düştü. Avşar, çarşamba akşamı Yeniköy'deki bir mekanda kendisinden 11 yaş küçük olan Derlüks Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Güzelci ile samimi bir şekilde objektiflere takıldı. İkilinin görüntüleri, sosyal medyada olay oldu.
Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 12 yıl sonra aşk orucunu bozdu.
Yılın aşk bombası Hülya Avşar'dan geldi. Yılın sürpriz aşkını önceki gün ortaya çıkardı.
Sabah'ın haberine göre; 12 yıldır kalbi boş olan Hülya Avşar ile yeni sevgilisi Cemal Güzelci'nin kareleri magazin gündemine son dakika olarak düştü.
İki sevgili, çarşamba akşamı Yeniköy'deki Apartıman isimli mekana gitti. "Benim için her şey kısmet! Dil, din, ırk fark etmez, karşımdaki kişinin beni heyecanlandırması yeter" diyen sanatçı, sonunda aradığı aşkı bulmuş oldu.
Cemal Güzelci ile Avşar, romantik akşam yemeği sırasında neşeli anlar yaşadı. Güzelci, bir ara Avşar'ı alnından öperken de görüntülendi.
Hülya Avşar ile yeni aşkı Cemal Güzelci, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Peki Hülya Avşar'ın gönlünü çalmayı başaran Cemal Güzelci kim?
Herkesin merak ettiği sevgili Cemal Güzelci ile ilgili de ilginç bir ayrıntı öğrenildi. Güzelci'nin Oscar ödüllü Amerikalı aktör Adrien Brody ile yakın arkadaş olduğu ortaya çıktı. Hatta ünlü iş insanı, geçtiğimiz yıllarda Brody'i Türkiye'ye getirmişti.
2013 YILINDA DENİZ AKKAYA İLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Cemal Güzelci'nin bir zamanlar Hülya Avşar ile kavgalı olan manken Deniz Akkaya ile birliktelik yaşadığı ortaya çıktı. İkili, 2013 yılında Ulus'ta bir mekan çıkışı görüntülenmişti. Akkaya'nın, Hülya Avşar-Cemal Güzelci aşkına dair ne yorum yapacağı şimdiden merak konusu oldu.
Öte yandan kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile sık sık biraraya gelen Avşar Sevgililer Günü paylaşımında da kızı ve eski eşine yer vermişti.
Hülya Avşar'ın Sevgililer Günü'nde eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun pozlarını paylaşması gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımın altına ise "Sevgililer Günü Golf Turnuvası" notunu eklemişti. Hülya Avşar'ın paylaşımında dikkat çeken bir başka isimde kızı Zehra Çilingiroğlu oldu.