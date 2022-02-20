Ünlü sanatçı aşk orucunu bozdu! Hülya Avşar’ın sevgilisi bakın kim çıktı

Herkesin merak ettiği sevgili Cemal Güzelci ile ilgili de ilginç bir ayrıntı öğrenildi. Güzelci'nin Oscar ödüllü Amerikalı aktör Adrien Brody ile yakın arkadaş olduğu ortaya çıktı. Hatta ünlü iş insanı, geçtiğimiz yıllarda Brody'i Türkiye'ye getirmişti.