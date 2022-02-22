Cansu Dere’yi paylaşımlarıyla çileden çıkardı!

Dilekçede İnstagram kullanıcısının parodi bir hesap altında kendi siyasi eleştirilerini ve görüşlerini içeren paylaşımlarda bulunduğunu, ancak paylaşımlarda özellikle Cansu Dere'nin fotoğrafının da paylaşılıp açıklamayı oyuncunun yaptığı izlenimi verildiği anlatıldı.