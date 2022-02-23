Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılmıştı! Acılı eş Ece Erken’den yeni paylaşım geldi

Sunucu Ece Erken (43) ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de sürpriz bir kararla nikâh masasına oturmuştu.
Sunucu Ece Erken'in 7 ay önce nikah masasına oturduğu eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ay silahlı saldırıya uğramış ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle yıkılan sunucu Ece Erken, sıkça sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak Erken, sosyal medya hesabından Çeşme'den yeni bir paylaşımda bulundu.
Sunucu Ece Erken (43) ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de sürpriz bir kararla nikâh masasına oturmuştu.
YEDİ AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ
Ünlü çift güzel haberi, 'Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajıyla duyurmuştu.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen ay İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Şafak Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 17 kişiyi gözaltına almıştı.Yasak kardeşler ile 6 kişi sorgularının ardından tutuklanmıştı.
Diğer 8 şüpheliye ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve kolluk birimine imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmış, firari şüpheli Seccad Yeşil ise olaydan 13 gün sonra Bursa'da yakalanmıştı.
Eşinin ani ölümüyle yıkılan Ece Erken zor günler yaşamaya devam ediyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na olan özlemi her geçen gün artan ünlü sunucu Çeşme'den yaptığı son paylaşımla duygulandırdı.
Erken fotoğrafı şu ifadelerle paylaştı:
"Çeşme'deki evime ilk hediyendi. Maşallah her sene daha çoşkulu veriyor, yediveren... En görünen, en güzel yerde limon ağacımız..."
"CANIM NASIL YANIYOR BİR BİLSEN"
Öte yandan,daha önce de eşinin kendisine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Erken, paylaşımına; "Çok özledim be aşkım çok! Ne çok sevmişim ben seni meğer, canım nasıl yanıyor bir bilsen... Allah'ım mekanını cennet eylesin, nur içinde yat İnşallah. Dualarımdasın" notunu düşmüştü.