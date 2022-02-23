Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılmıştı! Acılı eş Ece Erken’den yeni paylaşım geldi

"CANIM NASIL YANIYOR BİR BİLSEN"



Öte yandan,daha önce de eşinin kendisine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Erken, paylaşımına; "Çok özledim be aşkım çok! Ne çok sevmişim ben seni meğer, canım nasıl yanıyor bir bilsen... Allah'ım mekanını cennet eylesin, nur içinde yat İnşallah. Dualarımdasın" notunu düşmüştü.