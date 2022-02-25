Türk sinemasının usta ismi Ayten Erman hayatını kaybetti

AYTEN ERMAN KİMDİR?

Ayten Erman, Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır. "Tosun Paşa", "En Büyük Şaban", "Şendul Şaban" gibi filmlerin yanı sıra Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ile müzikallerde roller almıştır. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır.