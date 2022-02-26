Haberler Magazin Alaçatı'da dünyaevine giren Gökçe Bahadır'ın gelinliğinin fiyatı belli oldu

Alaçatı'da dünyaevine giren Gökçe Bahadır'ın gelinliğinin fiyatı belli oldu

Oyuncu ve şarkıcı Gökçe Bahadır ile müzisyen Emir Ersoy, dün gece Alaçatı'da gerçekleşen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Mutlulukları gözlerinden okunan sempatik çifti, aile üyeleri ve arkadaşları bu özel günde yalnız bırakmadı. Güzel oyuncu, törende iki farklı gelinlik giydi. Bahadır'ın tüm dikkatleri üzerinde toplayan siyah kuşak ve siyah eldiven detaylı gelinliğinin fiyatı da ortaya çıktı.