Alaçatı’da dünyaevine giren Gökçe Bahadır’ın gelinliğinin fiyatı belli oldu

Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp, aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy dünyaevine girdi. Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle mutluluğa 'evet' diyen çiftin heyecanı kameralara yansıdı.
Oyuncu ve şarkıcı Gökçe Bahadır ile müzisyen Emir Ersoy, dün gece Alaçatı'da gerçekleşen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Mutlulukları gözlerinden okunan sempatik çifti, aile üyeleri ve arkadaşları bu özel günde yalnız bırakmadı. Güzel oyuncu, törende iki farklı gelinlik giydi. Bahadır'ın tüm dikkatleri üzerinde toplayan siyah kuşak ve siyah eldiven detaylı gelinliğinin fiyatı da ortaya çıktı.
Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp, aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy dünyaevine girdi. Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle mutluluğa 'evet' diyen çiftin heyecanı kameralara yansıdı.
Bahadır'ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaptı. Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu.
Züleyha Kuru imzalı gelinlik ve damatlıkla göz kamaştıran ünlü çiftin, Gökçe Bahadır'ın devam eden dizisi sebebiyle balayına çıkamayacağı öğrenildi.
Başrolünde yer aldığı dizinin çekimlerinden dolayı gelinliğini set arasında seçen 40 yaşındaki oyuncu, starplez gelinlik tercih ederken, siyah tül eldiven, siyah kuşak ve kısa duvak kullandı.
'Kim Nerden Aldı' isimli Instagram sayfasının ulaştığı modacı Züleyha Kuru, Gökçe Bahadır'ın gelinliğinin 85 bin TL olduğunu açıkladı.
DÜĞÜNDEN BİR GÜN ÖNCE AİLESİNDEN İSTEDİLER
Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çifti, eönceki sabah saatlerinde aileleri tanıştırmak için Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin yolunu tuttu. Ünlü müzisyenin ailesi, düğünden saatler önce hem tanıştı hem de oyuncuyu ailesinden istedi. Törenden sonra aileler, düğün için Ayvalık'tan İzmir'e geçti.