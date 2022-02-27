Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse Varol çiftinden yeni paylaşım!

Alişan ile Buse Varol 2018 yılında sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu. Çiftin ilk çocukları Burak 2019 yılında dünyaya geldi. 2020 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına aldılar.
Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı biliniyordu. İkili hakkında boşanma kararı aldıkları ve dava açtıkları magazin gündeminde de oldukça konuşulmuştu. Çift iddiaları yalanlasa da Buse Varol'un alyansını çıkarması ve sosyal medya temizliği konuşulanları güçlendirmişti. Son olarak Buse Varol, eşi Alişan'ı etiketleyerek bir paylaşımda bulundu. Çift, bu etkileşimle ayrılmayacaklarının mesajını verdi.
Alişan ile Buse Varol 2018 yılında sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu. Çiftin ilk çocukları Burak 2019 yılında dünyaya geldi. 2020 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına aldılar.
Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı biliniyordu. Ayrılık iddialarını her fırsatta yalanlayan çiftten Buse Varol, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.
"HİÇ GEREK YOKTU CANIM"
Çocuklarıyla oyuncak bir arabaya binen ve bu anlardan bir kareyi aynadan fotoğraf çekerek Instagram hikayesinde yayınlayan Varol, paylaşımına "Hiç gerek yoktu canım" yazıp eşi Alişan'ı da etiketledi.
Ünlü şarkıcı, buna kayıtsız kalmayarak eşinin paylaşımına kendi sayfasında yer verdi. 31 yaşındaki Buse Varol'un bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından sevilen çiftin aralarındaki buzların eridiği ve ayrılmayacakları yönünde yorumlandı.
Öte yandan evliliğinde zor günler geçirdiği haberleriyle magazin gündeminden düşmeyen Alişan, geçtiğimiz günlerde yeğenleriyle Etiler'de okul alışverişi yaparken objektiflere yansımıştı.
"YÜZÜĞÜ ARA ARA TAKIYOR"
Öncesinde yüzüğünü çıkaran Varol'un, tekrar alyansını taktığı hatırlatılan şarkıcı, "Yüzüğü ara ara takıyor zaten, onunla alakalı hiçbir şey yok" açıklamasını yapmıştı.
Özel hayatıyla ilgili konuşmak istemeyen Alişan, eşinin imaj değişikliğiyle ilgili soruya ise gülümseyerek, "Alıştık artık, yapacak bir şey yok; uzun kısa veya değişik renklere saçlarını boyatıyor. Ne diyebilirim ki?" diyerek, bulunduğu yerden uzaklaşmıştı.