Haberler Magazin Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse Varol çiftinden yeni paylaşım!

Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse Varol çiftinden yeni paylaşım!

Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı biliniyordu. İkili hakkında boşanma kararı aldıkları ve dava açtıkları magazin gündeminde de oldukça konuşulmuştu. Çift iddiaları yalanlasa da Buse Varol'un alyansını çıkarması ve sosyal medya temizliği konuşulanları güçlendirmişti. Son olarak Buse Varol, eşi Alişan'ı etiketleyerek bir paylaşımda bulundu. Çift, bu etkileşimle ayrılmayacaklarının mesajını verdi.