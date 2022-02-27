Cemal Güzelci ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Hülya Avşar’dan açıklama geldi

Hülya Avşar, geçtiğimiz gece Maslak'ta bulunan bir mekanda sahne aldı. Çıkışta basın mensuplarıyla karşılaşan Avşar, aşk hayatı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ünlü şarkıcı Hülya Avşar geçtiğimiz haftalarda bir aşk iddiasıyla gündeme gelmişti. Avşar'ın 12 yıllık aşk orucunu iş insanı Cemal Güzelci ile bozduğu konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı, önceki akşam Maslak'ta bir mekanda sahne aldı. Konser çıkışında basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Avşar, Cemal Güzelci sorularına açıklık getirdi.
Hülya Avşar, geçtiğimiz gece Maslak'ta bulunan bir mekanda sahne aldı. Çıkışta basın mensuplarıyla karşılaşan Avşar, aşk hayatı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Milliyet'in haberine göre; Basın mensuplarının "Geçtiğimiz haftalarda Cemal Güzelci ile fotoğraflarınız çıktı, hayırlı olsun diyelim. Neler söylemek istersiniz" sorusuna Avşar "Tek bir kelime söyleyeceğim, hayatımda kimse yok" dedi.
Fotoğrafların çıkması hatırlatılınca "Çok da sevdiğim bir arkadaşım, çok düzgün çok şeker ama şuan da yok. Ben şunu anladım ki yalnızlık çok keyifli , ben normal değilim. Ben yalnızlıktan vazgeçemediğimi anladım, bunun dışında her şey güzel" yanıtını verdi.
Muhabirlerin "Aşka kapalı mı kalbiniz peki?" sorusuna Avşar "Yalnızlık çok keyifli" cevabını verdi. Avşar, basın mensuplarının "Fotoğraflar çok samimiydi, ilk günlerde de yalanlamadınız siz de. Acaba aşka dönüşecekken son anda vaz mı geçildi, yoksa uyuşmazlık mı oldu?" sorusuna da yanıt verdi.
Ünlü şarkıcı, "Evet bende bir anormallik olduğu kesin ama sizin dediğiniz gibi oldu, uyuşamadık. Ben başınıza belayım beni yalnız görmeye alışın deyip yarın yine başka fotoğraflarım çıkıyormuş, bu sefer kaçarım giderim buradan" diyerek, kahkaha attı.
"YÜZÜĞÜ KENDİM ALDIM"
Avşar'ın parmağındaki yüzüğün sorulması üzerine "Yok ben kendim aldım, ben her şeyi tek başıma ve yalnız yapmaya alıştığım için kendim aldım" diye konuştu.
Muhabirlerin "Belki bir gün bir tektaşı ile gelir karşınıza" sözleri sonrası Avşar, "Var zaten tek taşım, ne yapayım. Hiç oralarda değilim, alsa ne olacak? Takıyorsun parmağında çıkarıyorsun geri takıyorsun, ne oluyor? Önemli olan mutluluk. Ben şimdi başlarmışım nutuğa, mutlu olunsun yeter" diyerek, evinin yolunu tuttu.