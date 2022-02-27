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Oğuzhan Koç'tan sevgilisi Demet Özdemir'e romantik doğum gününü kutlaması!

Aşklarıyla sık sık gündeme gelen, 2021'in sürpriz çifti Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yılın son günlerinde ayrılık kararı almıştı. Hayranlarını üzen bu haberden sonra ikili, aşklarına ikinci bir şans vermiş ve kısa bir süre önce barışmıştı. Oğuzhan Koç, sevgililer gününde hazırladığı organizasyonla güzel oyuncuya evlenme teklif etmiş ve 'evet' yanıtını almıştı. Son olarak Koç, Özdemir'in doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımla kutladı. Güzel oyuncudan ise o paylaşıma yanıt gecikmedi.