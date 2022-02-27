Oğuzhan Koç’tan sevgilisi Demet Özdemir’e romantik doğum gününü kutlaması!

Oğuzhan Koç, 14 Şubat'ta Demet Özdemir'e evlenme teklifi etti. Sakiler Grubu'nun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda, 'Dünyadan Uzak' şarkısıyla Koç'un evlilik teklifine Özdemir 'Evet' dedi.
Aşklarıyla sık sık gündeme gelen, 2021'in sürpriz çifti Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yılın son günlerinde ayrılık kararı almıştı. Hayranlarını üzen bu haberden sonra ikili, aşklarına ikinci bir şans vermiş ve kısa bir süre önce barışmıştı. Oğuzhan Koç, sevgililer gününde hazırladığı organizasyonla güzel oyuncuya evlenme teklif etmiş ve 'evet' yanıtını almıştı. Son olarak Koç, Özdemir'in doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımla kutladı. Güzel oyuncudan ise o paylaşıma yanıt gecikmedi.
Oğuzhan Koç, 14 Şubat'ta Demet Özdemir'e evlenme teklifi etti. Sakiler Grubu'nun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda, 'Dünyadan Uzak' şarkısıyla Koç'un evlilik teklifine Özdemir 'Evet' dedi.
"DÜNYANIN EN GÜZEL GÜLÜŞÜ"
26 Şubat doğumlu sevgilisinin 30'uncu doğum gününde Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı, "Dünyanın en güzel gülüşünün, en tatlı bakışının, en sıcak kalbinin tam yanındayım. Çok şanslıyım. İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.
Gönderdi kısa sürede yaklaşık 100 bin beğeni aldı.
"KALBİN KALBİMDE"
Demet Özdemir ise sosyal medyada gündem olan sevgilisinin romantik mesajına, kalp emojisiyle birlikte "Sevgilim! Kalbin kalbimde" yanıtını verdi.
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un yeniden barışıp evlilik kararı alması gündemden düşmüyor. Oğuzhan Koç, kısa bir ayrılığın ardından barıştığı sevgilisi Demet Özdemir'e beklenen evlilik teklifini yaptı.
Oğuzhan Koç'un teklif için Sarıyer'deki bir otelinin kral dairesini tuttuğu, odanın gecelik fiyatının 82 bin lira olduğu öğrenilmişti. Ama masraf bununla sınırlı kalmadı.
Çünkü Boğaz manzaralı o oda, gece için özel süslendi. Gecenin arabası da özeldi. Oğuzhan Koç, sevgilisini evinden Rolls-Royce Phantom otomobille aldı.
SAKİLER ŞARKI SÖYLERKEN
Çift kral dairesinde Yemek yerken Sakiler grubu odaya girdi. "Dünyadan Uzak" adlı şarkıyı isteyen Oğuzhan Koç, evlilik teklifini de o sırada etti.
İkilinin otelin restoranında yemek yiyen 7 arkadaşı da teklifin hemen sonrasında odaya girip Demet Özdemir'e sürpriz yaptı.
4 KARATLIK YÜZÜK
Oğuzhan Koç, romantik gecede teklifini 4 karatlık yüzükle gerçekleştirdi ve "Evet" yanıtını aldı. Çift, akşam saatlerinde sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla mutluluklarını ilan etti.