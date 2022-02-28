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Alişan ve Buse Varol çiftinden beklenen fotoğraf geldi

Bir süredir boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse Varol çiftinden gelen son fotoğraf hayranlarını sevindirdi. Çocuklarının doğum günlerini ayrı kutlayan ve beraber gözükmeyen çiftin boşanmalarına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Varol'un sosyal medyada paylaştığı fotoğraf çiftin arasındaki buzların eridiğini gösterdi.