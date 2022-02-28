Alişan ve Buse Varol çiftinden beklenen fotoğraf geldi

Eşi Alişan ile boşanma krizini aşan Buse Varol çiftinden gelen yeni fotoğraf çiftin üzerinde dolaşan kara bulutların dağıldığını gösterdi. Çift sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraf ile 'Her şey yolunda' mesajını verdi.
Bir süredir boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse Varol çiftinden gelen son fotoğraf hayranlarını sevindirdi. Çocuklarının doğum günlerini ayrı kutlayan ve beraber gözükmeyen çiftin boşanmalarına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Varol'un sosyal medyada paylaştığı fotoğraf çiftin arasındaki buzların eridiğini gösterdi.
Eşi Alişan ile boşanma krizini aşan Buse Varol çiftinden gelen yeni fotoğraf çiftin üzerinde dolaşan kara bulutların dağıldığını gösterdi. Çift sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraf ile 'Her şey yolunda' mesajını verdi.
Geçtiğimiz günlerde evliliklerinin üstünde kara bulutlar dolaşmasıyla ve boşanma iddialarıyla gündem olan Alişan- Buse Varol çifti arasında buzlar eridi.
Buse Varol, sosyal medya hesabından eşi Alişan'la verdiği pozunu kalp emojisiyle paylaştı.
Ünlü şarkıcı ise eşinin bu paylaşımını kendi hesabına da ekleyerek ayrılık iddialarına son noktayı koydu.
2018 yılında dünyaevine giren Alişan ve Buse Varol çiftinin aylardır boşanacağı ve ilişkilerinde krizi yaşadığı belirtiliyordu.
Ünlü çiftin kızları Eliz'in doğum günü kutlamasında patlak veren krizi atlatamayan çiftin arasındaki buzların eridiği geçtiğimiz gün ortaya çıktı.