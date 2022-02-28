Görüntüler çok konuşulmuştu! Umut Evirgen’den Nur Fettahoğlu açıklaması

"O BENİM CAN DOSTUM"

Güzel oyuncu ise, Umut Evirgen ile dikkat çeken fotoğrafı hakkında '2. Sayfa'ya şu açıklamayı yaptı; "Umut benim can dostum. O hep aşkla yaşasın, huzurla." Tüm bunların ardından çok konuşulan paylaşım sonrası bir açıklama da işletmeci Umut Evirgen'den geldi. Aracında görüntülenen Evirgen, basın mensuplarına "Kendisi (Nur Fettahoğlu) çok yakın arkadaşım, kardeşim" diyerek yoluna devam etti.