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Haberler Magazin Görüntüler çok konuşulmuştu! Umut Evirgen’den Nur Fettahoğlu açıklaması

Görüntüler çok konuşulmuştu! Umut Evirgen’den Nur Fettahoğlu açıklaması

Oyuncu Nur Fettahoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen ile paylaştığı fotoğraf magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Yeni bir birliktelik mi doğuyor? soruları akıllarda dolanırken Fettahoğlu yaptığı açıklama ile aşk iddialarını yalanlamıştı. Bir açıklama da adı Serenay Sarıkaya ile anılan Evirgen'den geldi.

28.02.2022, 10:45

Görüntüler çok konuşulmuştu! Umut Evirgen’den Nur Fettahoğlu açıklaması

Serenay Sarıkaya ile aşkı belgelenen Umut Evirgen'in, Nur Fettahoğlu ile ortaya çıkan fotoğrafı çok konuşulmuştu.

Görüntüler çok konuşulmuştu! Umut Evirgen’den Nur Fettahoğlu açıklaması

"SEN HEP AŞKLA"

Nur Fettahoğlu'nun Evirgen ile fotoğrafının altına "Sen hep aşkkkk'la" mesajını yazması ise kafaları bir hayli karıştırmıştı. Fettahoğlu'nun takipçilerinin, sosyal medyada gündem olan fotoğrafın altına nazar boncuğu ve kalp emojileri koymaları "Yeni bir aşk mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Görüntüler çok konuşulmuştu! Umut Evirgen’den Nur Fettahoğlu açıklaması

"O BENİM CAN DOSTUM"

Güzel oyuncu ise, Umut Evirgen ile dikkat çeken fotoğrafı hakkında '2. Sayfa'ya şu açıklamayı yaptı; "Umut benim can dostum. O hep aşkla yaşasın, huzurla." Tüm bunların ardından çok konuşulan paylaşım sonrası bir açıklama da işletmeci Umut Evirgen'den geldi. Aracında görüntülenen Evirgen, basın mensuplarına "Kendisi (Nur Fettahoğlu) çok yakın arkadaşım, kardeşim" diyerek yoluna devam etti.

Görüntüler çok konuşulmuştu! Umut Evirgen’den Nur Fettahoğlu açıklaması

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Fettahoğlu, sekiz yıllık eşi ve 2016'da dünyaya gelen kızı Elisa Güzin'in babası Levent Veziroğlu'ndan Mart 2021'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

Görüntüler çok konuşulmuştu! Umut Evirgen’den Nur Fettahoğlu açıklaması

Hürriyet'in haberine göre; Serenay Sarıkaya, iki hafta önce Umut Evirgen'in sahibi olduğu mekanda görüntülenmişti. Birsen Tezer'in sahneye çıktığı özel geceye ayrı ayrı gelen ikilinin samimiyeti dikkat çekmişti.

Görüntüler çok konuşulmuştu! Umut Evirgen’den Nur Fettahoğlu açıklaması

EVİRGEN'İN OYUNCU SEVGİLİLERİ

Magazin gündeminden düşmeyen Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya'dan önce ünlü oyuncular Melisa Şenolsun ve Tuba Büyüküstün'le de aşk yaşamıştı.