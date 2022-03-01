Ece Erken merak uyandıran ’Fayyem’ paylaşımını açıkladı

HALİL FALYAYI SUIKASTINDA ADI GEÇMİŞTİ!

Halil Falyalı suikastı ile Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olay arasında bir bağlantı olup olmadığı araştırılıyor. Halil Falyalı ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bahis şirketi üzerinden bir ortaklığı olduğu ortaya çıktı. Emniyet, iki cinayet arasında bir bağlantı olup olmadığının peşine düşerken, titiz bir süreç yürütülüyor.