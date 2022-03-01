Ece Erken merak uyandıran ’Fayyem’ paylaşımını açıkladı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen ay İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Şafak Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sunucu Ece Erken'in 7 ay önce nikah masasına oturduğu eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ay silahlı saldırıya uğramış ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle yıkılan sunucu Ece Erken, sıkça sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak Erken, sosyal medya hesabından merak uyandıran 'Fayyem' paylaşımı yapmıştı? Peki Ece Erken bu kelimeyle neyi kastetti? Ünlü sunucu, bu paylaşımına açıklık getirdi.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen ay İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Şafak Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Türkiye'nin konuştuğu olay sonrası Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri yakalandı. Bu kapsamda; 19 adrese şafak operasyonu yapılmıştı.
Aralarında tetikçi Kadir Yasak'ın da olduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 16 kişiden 8'i tutuklanmış, 8 kişi adli kontrolle serbest kalmıştı.
Eşini henüz 41 yaşındayken toprağa veren Ece Erken yasa boğuldu. Zor günler geçiren Ece Erken, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak ünlü sunucu, paylaşımında sır bir ifade kullanmıştı. O paylaşım merak konusu olmuştu.
"FAYYEM"İN ANLAMI
Takipçilerinin merakı üzerine açıklık getiren Ece Erken, "Fayyem" kelimesinin eşinin vefat eden babaannesinin adı olduğunu söyledi. Erken, "Fayyem... Eşimin en sevdiği, bahsederken ağladığı babaannesinin adı. Bütün hislerimi kendim için, kendimi rahatlatmak için kağıda döktüm ve adına Fayyem dedim. Eşimi büyüten, 20'li küsür yaşlara kadar aynı odada yattığı değerli babaannesini de saygıyla ve sevgiyle anıyorum." ifadelerini kullandı.
HALİL FALYAYI SUIKASTINDA ADI GEÇMİŞTİ!
Halil Falyalı suikastı ile Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olay arasında bir bağlantı olup olmadığı araştırılıyor. Halil Falyalı ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bahis şirketi üzerinden bir ortaklığı olduğu ortaya çıktı. Emniyet, iki cinayet arasında bir bağlantı olup olmadığının peşine düşerken, titiz bir süreç yürütülüyor.
Titiz şekilde yürütülen çalışmalarda dikkat çeken bir noktaya odaklanıldı. 26 Ocak'ta Yeşilöy'deki balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Halil Falyalı suikastı arasında bir bağlantı olup olmadığı araştırılıyor. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Halil Falyalı'nın ortak oldukları belirlendi.
Casino, otel ve sanal bahis faaliyetleri yürüten Halil Falyalı'nın bir sanal bahis sitesi üzerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ortak olduğu tespit edildi.
Halil Falyalı'nın profesyonel bir suikast ile evine giderken öldürülmesi KKTC'de ülkenin gündemine oturdu. Türkiye'de de Halil Falyalı cinayeti oldukça dikkat çekti. Falyalı'nın ölümündeki sır perdesinin ortadan kaldırılması için KKTC'de tüm Emniyet birimleri seferber edildi. Şu ana kadar 3 kişi gözaltına alınırken cinayetin aydınlatılması için ekiplere Türkiye'deki Emniyet birimlerinden de her türlü destek veriliyor.
Titiz çalışmalar sürerken Emniyet dikkat çeken bir soruya odaklandı. Ece Erken'in 26 Ocak'ta öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Halil Falyalı suikastı arasında bir bağlantı var mı?