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Hadise'nin saplantılı hayranı sınırı aştı! Şimdi de kız kardeşini rahatsız ediyor

Ünlü şarkıcı Hadise'nin saplantılı hayranı, şimdi de ünlü şarkıcının kız kardeşi modacı Derya Açıkgöz'ü rahatsız ediyor. Sosyal medya üzerinden modacıya taciz mesajları gönderen Ümit S., "Bir haftadır mesaj atmıyorum. Rahatsız etmiyorum, pişmanım" dediyse de hakkında açılan suç duyurusundan kaçamadı. 49 yaşındaki Ümit S'nin hakkında düzenlenen iddianemaye göre; cinsel taciz, kişilerin huzur ve sükunetini bozma suçundan 5 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.