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Haberler Magazin Hadise'nin saplantılı hayranı sınırı aştı! Şimdi de kız kardeşini rahatsız ediyor

Hadise'nin saplantılı hayranı sınırı aştı! Şimdi de kız kardeşini rahatsız ediyor

Ünlü şarkıcı Hadise'nin saplantılı hayranı, şimdi de ünlü şarkıcının kız kardeşi modacı Derya Açıkgöz'ü rahatsız ediyor. Sosyal medya üzerinden modacıya taciz mesajları gönderen Ümit S., "Bir haftadır mesaj atmıyorum. Rahatsız etmiyorum, pişmanım" dediyse de hakkında açılan suç duyurusundan kaçamadı. 49 yaşındaki Ümit S'nin hakkında düzenlenen iddianemaye göre; cinsel taciz, kişilerin huzur ve sükunetini bozma suçundan 5 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

01.03.2022, 11:49 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022, 11:50

Hadise’nin saplantılı hayranı sınırı aştı! Şimdi de kız kardeşini rahatsız ediyor

Ünlü şarkıcı Hadise'yi uzun zamandır cinsel içerikli mesaj ve mektuplarla tehdit eden 49 yaşındaki Ümit S.'ye 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şarkıcının "Beni sürekli takip ediyor. 'Korkma seni kimseye yar etmeyeceğim.

Hadise’nin saplantılı hayranı sınırı aştı! Şimdi de kız kardeşini rahatsız ediyor

Sen benim tek aşkımsın' diye mesajlar atıyor' dediği tacizci hayran 3 bin 300 TL'lik adli para cezasına çarptırıldı.

Hadise’nin saplantılı hayranı sınırı aştı! Şimdi de kız kardeşini rahatsız ediyor

Sabah'ın haberine göre; O saplantılı hayranın Hadise'nin modacı kız kardeşi Derya Açıkgöz'e de aynı şekilde taciz mesajları attığı ortaya çıktı. Ümit S., sosyal medya üzerinden Derya Açıkgöz'e "Buluşacağız, bu ilişki kor gibi yanacak. İnci tanem bekle beni.

Hadise’nin saplantılı hayranı sınırı aştı! Şimdi de kız kardeşini rahatsız ediyor

Doğum günün bana geldiğin gündür, hasret ateşinin söndüğü gündür" şeklinde mesajlar gönderdi. Bunun üzerine ünlü şarkıcının kız kardeşi, Av. Dr. Hakan Öncel aracılığıyla Ümit S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hadise’nin saplantılı hayranı sınırı aştı! Şimdi de kız kardeşini rahatsız ediyor

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan saplantılı hayran Hadise ve kız kardeşine 10 yıldır hayran olduğunu ve mesajları kabul ettiğini belirterek "Bir haftadır mesaj atmıyorum. Rahatsız etmiyorum, pişmanım" dedi.

Hadise’nin saplantılı hayranı sınırı aştı! Şimdi de kız kardeşini rahatsız ediyor

Taciz mesajlarına bir hafta ara veren Ümit S. hakkında iddianame düzenlendi. Sapığın cinsel taciz, kişilerin huzur ve sükunetini bozma suçundan 5 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.