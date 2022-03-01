Kısmetse Olur’un fenomen yarışmacısı Aycan Varış’a ev sahibinden büyük şok!

EVDEN TAHLİYE EDİLECEK

Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya Aycan Varış ve taraf avukatları katılım sağladı. Aycan Varış kira kontratındaki imzanın kendisine ait olduğunu belirterek, "Kontrattaki adreste oturmaktayım" dedi. Varış'ın avukatı ise, ''Ev sahibinin ihtiyacını samimi olarak görmüyoruz bu nedenle davanın reddini talep ediyoruz'' dedi.