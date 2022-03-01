Thor Saevarsson’dan, Dilan Çiçek Deniz’e romantik doğum günü paylaşımı!

Dilan Çiçek Deniz yaş gününde İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'un sürpriziyle mutlu oldu. Sevgilisinin Paris'te düzenlediği sürpriz partiyle büyük bir mutluluk yaşayan Deniz, fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.
İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile şimdilerde evlilik hazırlığı içinde olan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, 27 yaşına girdi. Thor Saeversson sevgilisini sürpriz bir partiyle karşıladı. Güzel oyuncunun doğum günü pozları sosyal medyayı sallarken, İzlandalı reklam yönetmeninin romantik doğum günü paylaşımı da dikkat çekti.
Dilan Çiçek Deniz yaş gününde İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'un sürpriziyle mutlu oldu. Sevgilisinin Paris'te düzenlediği sürpriz partiyle büyük bir mutluluk yaşayan Deniz, fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.
Doğum günü için özel hazırlanan odada pozlar veren Deniz, 4,8 milyon takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına "Birtanemden sürpriz doğum günü partisi" notunu yazdı.
27 yaşına giren oyuncunun paylaşımı kısa sürede 188 binden fazla beğeni aldı.
Ünlü yönetmen Saevarsson, 2 ay önce Boğaz Köprüsü'nde "Evet!" yanıtını aldığı ünlü oyuncunun doğum gününü sosyal medyadan kutladı.
"HAYATIMIN IŞIĞI, SEN BENİM HER ŞEYİMSİN"
Birlikte çekilen eski fotoğraflarını yayınlayan Thor Saevarsson, Deniz'e, "İki ruhun birbirini tesadüfen bulmadığını söylüyorlar... Hayatımın ışığı, belimin ateşi...
Günahım, ruhum... Doğum günlerinin en güzelini dilerim, sen benim her şeyimsin." sözleriyle seslendi.
Oyuncu ise sevgilisine, "Sen benim her şeyimsin!" ifadeleriyle yanıt verdi. Çiftin paylaşımları takipçilerinden oldukça ilgi gördü.
Öte yandan bir ödül törenine katılan Dilan Çiçek Deniz, geceden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Deniz'e sevgilisinden yorum gecikmemişti.
Saevarsson, ünlü oyuncuya, "Karım..." diyerek, seslenmişti. Ünlü oyuncu ise nikah masasına oturmaya hazırlandığı Thor Saevarsson'a, "Kocam..." yanıtını vermişti.