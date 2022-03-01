Haberler Magazin Thor Saevarsson’dan, Dilan Çiçek Deniz’e romantik doğum günü paylaşımı!

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile şimdilerde evlilik hazırlığı içinde olan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, 27 yaşına girdi. Thor Saeversson sevgilisini sürpriz bir partiyle karşıladı. Güzel oyuncunun doğum günü pozları sosyal medyayı sallarken, İzlandalı reklam yönetmeninin romantik doğum günü paylaşımı da dikkat çekti.