Ünlü şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol evliliklerindeki krizleri aştı! Çiftten birlikte ilk kare geldi

Bir süredir ayrılacakları konuşulan Alişan ile eşi Buse Varol'un arasındaki buzlar erimeye başladı. Alişan, eşinin yaptığı paylaşımın altına 'Kalbimin tek sahibi sensin' notunu düştü.
Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı biliniyordu. İkili hakkında boşanma kararı aldıkları ve dava açtıkları magazin gündeminde de oldukça konuşulmuştu. Çift iddiaları yalanlasa da Buse Varol'un alyansını çıkarması ve sosyal medya temizliği konuşulanları güçlendirmişti. Son olarak, Buse Varol sosyal medya hesabından eşi Alişan'la verdiği pozunu kalp emojisiyle paylaştı. Bu kare çiftin evliliklerindeki krizi aştıklarını gösterdi.
Bir süredir ayrılacakları konuşulan Alişan ile eşi Buse Varol'un arasındaki buzlar erimeye başladı. Alişan, eşinin yaptığı paylaşımın altına 'Kalbimin tek sahibi sensin' notunu düştü.
Alişan ile eşi Buse Varol'un, bir süredir ayrılacağı konuşuluyordu. Konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih eden Alişan, "Bizi bize bıraksalar her şey yoluna girecek" şeklinde açıklama yapmıştı.
Çiftin arasındaki buzlar erimeye başladı. Sorunlarını çözen Alişan ile Varol, sosyal medyada romantik bir fotoğraf paylaşıp kalp emojisi koydu.
İşte Buse Varol ve Alişan çiftinin son paylaşımı...
Ünlü şarkıcı ise eşinin bu paylaşımını kendi hesabına da ekleyerek ayrılık iddialarına son noktayı koydu.
2018 yılında dünyaevine giren Alişan ve Buse Varol çiftinin aylardır boşanacağı ve ilişkilerinde krizi yaşadığı belirtiliyordu. Ünlü çiftin kızları Eliz'in doğum günü kutlamasında patlak veren krizi atlatamayan çiftin arasındaki buzların eridiği geçtiğimiz gün ortaya çıktı.
YENİ İMAJIYLA FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Sosyal medyayı sık kullanan Buse Varol, bugün yeni bir paylaşımda bulundu. İmajını yenileyen Buse Varol, kendi kişisel hesabından paylaştığı fotoğrafı ilk beğenen eşi Alişan oldu.
İlk beğeniyi Alişan'ın yapması, çiftin aralarındaki buzların eridiğinin kanıtı olarak gösterildi.