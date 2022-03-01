Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol evliliklerindeki krizleri aştı! Çiftten birlikte ilk kare geldi

Ünlü şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol evliliklerindeki krizleri aştı! Çiftten birlikte ilk kare geldi

Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı biliniyordu. İkili hakkında boşanma kararı aldıkları ve dava açtıkları magazin gündeminde de oldukça konuşulmuştu. Çift iddiaları yalanlasa da Buse Varol'un alyansını çıkarması ve sosyal medya temizliği konuşulanları güçlendirmişti. Son olarak, Buse Varol sosyal medya hesabından eşi Alişan'la verdiği pozunu kalp emojisiyle paylaştı. Bu kare çiftin evliliklerindeki krizi aştıklarını gösterdi.