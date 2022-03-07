Aşkları belgelendi! Aslı Enver ve Önder Öztarhan yemekte görüntülendi

Murat Boz ile uzun yıllar aşk yaşayan ve evliliğin eşiğinden dönen güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
Ünlü oyuncu Aslı Enver ile iş insanı Önder Öztarhan'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili ilişkilerini saklamaya çalışsa da geçtiğimiz aylarda Enver'in aracının Öztarhan'ın evinin önünde görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Bunun ardından ise iş insanı Önder Öztarhan'dan gelen Aslı Enver itirafı magazin gündeminde oldukça konuşulmuştu. Çift, önceki gün Alaçatı'daki bir mekanda yemek yerken görüntülendi. Böylece Aslı Enver ve Önder Öztarhan'ın aşkı belgelenmiş oldu.
Murat Boz ile uzun yıllar aşk yaşayan ve evliliğin eşiğinden dönen güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
İş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Enver, ilişkisi sır gibi saklıyor.
İLİŞKİ BELGELENDİ
İlişkileri hakkında en ufak bir açıklama yapmayan ve her fırsatta soruları yanıtsız bırakan ikili, birlikte görüntülenmemek için de sık sık evde buluşuyor.
Ancak ikili, önceki gün Alaçatı'daki bir mekanda baş başa görüntülendi.
Gossippasta'nın Instagram hesabından yayınlanan görüntüde ikilinin hararetli bir konu konuşarak yemek yediği görülüyor.
Öte yandan uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Aslı Enver'in kısa süre önce iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Yeni ilişkisiyle ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmayan Enver, sevgilisiyle sosyal medyadan takipleşmeye başlamıştı.
"HER ŞEY İLK GÖRÜŞTE OLDU"
Öte yandan Önder Öztarhan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Evet, bir ilişki başladı. Daha çok yeni. Şu an her şey yolunda, iyiyiz, güzeliz. Her şey ilk görüşte oldu." ifadelerine yer vermişti.