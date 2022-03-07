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Haberler Magazin Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı'nın gizemli erkek arkadaşı kim?

Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı'nın gizemli erkek arkadaşı kim?

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve güzel oyuncu Burcu Kıratlı, 2018 yılında birlikteliklerini nikah masasına taşımış, 9 ay sonra ise boşanmıştı. Şubat 2021'de beraberliklerine bir şans daha vermek isteyen çift, ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde ise boşanma kararı almış olan çift hakkında bazı dedikodular ortaya atıldı. Güzel oyuncunun, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Bunun üzerine Sinan Akçıl, açıklama yaptı.

07.03.2022, 13:22 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022, 13:39

Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı’nın gizemli erkek arkadaşı kim?

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, iki kez nikah masasına oturdu ancak her iki evliliklerinde de mutluluğu yakalayamadılar.

Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı’nın gizemli erkek arkadaşı kim?

İkinci kez boşanma kararı alan iki isimden Burcu Kıratlı'nın adı, yeni bir aşk ile anılmaya başladı.

Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı’nın gizemli erkek arkadaşı kim?

Kıratlı, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşı ile görüntülendi.

Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı’nın gizemli erkek arkadaşı kim?

Instagram hesabından da paylaşım yapan Burcu Kıratlı, arkadaşı ile senaryo çalıştıklarını söyledi.

Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı’nın gizemli erkek arkadaşı kim?

Bu konu, boşanma aşamasında olduğu Sinan Akçıl'a da soruldu.

Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı’nın gizemli erkek arkadaşı kim?

Önceki akşam spordan çıkarken görüntü veren Sinan Akçıl kendisine bu konuyla ilgili gelen soruya, şöyle yanıt verdi:

Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı’nın gizemli erkek arkadaşı kim?

"Burcu asla öyle bir şey yapmaz. Hayatta inanmam."

Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı’nın gizemli erkek arkadaşı kim?

Geçtiğimiz günlerde boşanma süreciyle ilgili konuşan Burcu Kıratlı, "Birbirimize bir düşmanlığımız ya da yaşattığımız kötü bir şey yok. Ama aşk bittiği zaman dost kalamıyorsun" ifadelerini kullanmıştı.

Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı’nın gizemli erkek arkadaşı kim?

'BARIŞIR MISINIZ?' SORUSUNA ÇEKİMSER YANIT

Gazetecilerin, ''Önümüzde sevgililer günü var. Sinan Bey'den bir hamle gelse barışır mısınız?'' sorusuna Kıratlı, ''Bilmiyorum'' diyerek Akçıl'a barışma sinyali göndermişti.