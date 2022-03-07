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Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı'nın gizemli erkek arkadaşı kim?

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve güzel oyuncu Burcu Kıratlı, 2018 yılında birlikteliklerini nikah masasına taşımış, 9 ay sonra ise boşanmıştı. Şubat 2021'de beraberliklerine bir şans daha vermek isteyen çift, ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde ise boşanma kararı almış olan çift hakkında bazı dedikodular ortaya atıldı. Güzel oyuncunun, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Bunun üzerine Sinan Akçıl, açıklama yaptı.