Yeşilçam’ın ünlü fotoğrafçısı Ali Mermer hayatını kaybetti

'ŞÖHRET OLMAK İSTEYENLER STÜDYOSUNA GİDERDİ'

Yeşilçamtarihine iz bırakan fotoğrafları çeken Ali Mermerile uzun yıllar çalışan Ekrem Hür, "Çok değerli bir insandı. Şöhret olmak isteyenler onun stüdyosuna gelirdi. Yeşilçam'a olumlu yöndeki katkıları yadsınamaz. Sanatçılarla da iyi bir ilişkisi vardı. Gelecek kuşaklara çok değerli bir miras bıraktı. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

'DERT BABASIYDIM'

Ali Mermer, vefat etmeden önce verdiği son röportajda, birçok ünlü sanatçının dert babası olduğunu, acılarını, üzüntülerini, sevinçlerini, sıkıntılarını paylaştığını, ağabey-kardeş, baba-kız, baba-oğul ilişkileri içinde, sevgi-saygı çerçevesinde her konuda destek olduğunu söylemişti.

'TÜRKAN ŞORAY'IN GENÇLİĞİNİ UNUTAMIYORUM'

Mermer, "Türkan Şoray'ın gençliğini ise hiç unutamıyorum. Çok güzel bir kızdı. Stüdyoma giren her sanatçıyı çok sevdim, hiçbirini unutamıyorum. Stüdyoda, film setlerinde birlikte çalıştık, yedik-içtik, eğlendik, üzüldük, neşelendik" ifadelerini kullanmıştı.