Yeşilçam’ın ünlü fotoğrafçısı Ali Mermer hayatını kaybetti

Gazeteci Arif Hür'ün haberine göre; 1960 ile 1990 yılları arasında Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Gönül Yazar, Gülşen Bubikoğlu, Sadri Alışık, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır ve Yılmaz Köksal'ın olduğu gibi birçok ünlü sanatçının fotoğraflarını çeken, Bella Fotoğrafçılık'ın kurucusu Ali Mermer, 92 yaşında yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.
Mermer, cumartesi günü öğle namazına müteakip Edirnekapı Şehitlik Sakız Ağacı Camii'nde kılınan namazın ardından Edirnekapı Şehitlik Sakız Ağacı Mezarlığı'na defnedildi.