Haberler Magazin Alişan ve Buse Varol barışmalarının şerefine kutlama yaptı

Alişan ve Buse Varol barışmalarının şerefine kutlama yaptı

Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı biliniyordu. İkili hakkında boşanma kararı aldıkları ve dava açtıkları magazin gündeminde de oldukça konuşulmuştu. Evliliklerindeki krizi aşan çift, geçtiğimiz günlerde el ele objektiflere poz vermişti. Alişan ve Buse Varol önceki gün barışmalarının şerefine kutlama yaptı. Varol, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.