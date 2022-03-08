Alişan ve Buse Varol barışmalarının şerefine kutlama yaptı

2018 yılında evlenen Alişan ve Buse Varol'un bu mutlu evliliklerinden iki de çocuğu var. Evliliklerindeki kriz ile günlerdir magazin gündeminde yer alan ünlü çiftin boşanacağı ifade ediliyordu.
Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı biliniyordu. İkili hakkında boşanma kararı aldıkları ve dava açtıkları magazin gündeminde de oldukça konuşulmuştu. Evliliklerindeki krizi aşan çift, geçtiğimiz günlerde el ele objektiflere poz vermişti. Alişan ve Buse Varol önceki gün barışmalarının şerefine kutlama yaptı. Varol, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
2018 yılında evlenen Alişan ve Buse Varol'un bu mutlu evliliklerinden iki de çocuğu var. Evliliklerindeki kriz ile günlerdir magazin gündeminde yer alan ünlü çiftin boşanacağı ifade ediliyordu.
Boşandılar, boşanacaklar derken çiftin aşkı galip geldi. Ünlü çift, geçtiğimiz gün de gazetecilere barıştıklarını belirterek el ele poz verdiler.
BARIŞMANIN ŞEREFİNE KUTLAMA YAPTILAR!
Barışan Alişan ve Buse Varol, bugün kutlama yaptı.
KUTLAMA İÇİN FETTAH CAN'IN SAHNE ALDIĞI MEKANI TERCİH ETTİLER
Birlikte eğlenceye giden çift, kutlama için ünlü şarkıcı Fettah Can'ın sahne aldığı mekanı tercih etti.
Alişan eşinin attığı hikayeyi sayfasında paylaştı.
Alişan daha sonra sahneye çıkarak kendi şarkılarını da seslendirdi.
Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda aile arasında çıkan kriz ile sarsılan evliliklerini kurtaran Alişan ile Buse Varol eski mutlu günlerine geri döndüler.
Birlikte aşk pozları veren, baş başa yemeğe çıkan Alişan ile Buse Varol'dan paylaşımlar ardı ardına geldi.
Çocukları evde bırakıp baş başa gezmeye giden çift bu karelerini takipçileri ile paylaştı. Varol, Alişan ile birlikte fotoğrafını "Çocuklar uykuya biz dışarı" notuyla paylaştı. Nazar boncuğu emojisiyle de Alişan'ı etiketledi.
Evliliklerindeki krizleri aşan ünlü çift, adeta düşman çatlattı. Böylelikle de boşanmayacaklarının da altını çizdi.