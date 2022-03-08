Bergüzar Korel’den oğlu Han’ın doğum gününde duygusal paylaşım!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, meslektaşı Halit Ergenç'le 2009 yılında dünyaevine girdi. 3 çocuğu olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, çocuklarını gözlerden uzakta büyütmeyi tercih ediyor.
2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, ikinci çocukları Han'ı 2020 yılının Mart ayında, kızları Leyla'yı da 3 Kasım'da kucaklarına almıştı. Magazin gündeminde paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla gündem olan Korel, son olarak oğlu Han'ın doğum gününü, duygusal bir not ile sosyal medya hesabından kutladı.
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, meslektaşı Halit Ergenç'le 2009 yılında dünyaevine girdi. 3 çocuğu olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, çocuklarını gözlerden uzakta büyütmeyi tercih ediyor.
Sosyal medyayı sık kullanan Bergüzar Korel, her paylaşımıyla adından söz ettiriyor.
Güzel oyuncu Bergüzar Korel son olarak minik oğlu Han ile paylaştığı karesiyle takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı. Bergüzar Korel 2 yaşına basan oğlu Han'ın doğum gününü duygu yüklü bir paylaşım ile kutladı.
Korel paylaşımına "Seni gördüğümde dünyanın tüm mevsimleri üzerime yağıyor sanki..
Sarıldığımda karnım açken doyuyor, öptüğümde sanki susamışsam kana kana su içmişim gibi ferahlıyor içim..
Her geçen gün hayata dair olan cümlelerinle bilgeliğine daha da inandırıyorsun her birimizi.
Dünyaya gelişindeki kolaylık hayatın boyunca hep seninle olsun.
Kirpiklerindeki mutluluk, saçlarındaki ışık, gülüşündeki dünya hep sağlıkla dönsün yavrum.
Ailemize katıldığın bugün bana en güzel gün..
Hepimize hediye.
İyi ki doğdun can Han'ım" notunu düştü.