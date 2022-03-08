Haberler Magazin Bergüzar Korel'den oğlu Han'ın doğum gününde duygusal paylaşım!

Bergüzar Korel'den oğlu Han'ın doğum gününde duygusal paylaşım!

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, ikinci çocukları Han'ı 2020 yılının Mart ayında, kızları Leyla'yı da 3 Kasım'da kucaklarına almıştı. Magazin gündeminde paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla gündem olan Korel, son olarak oğlu Han'ın doğum gününü, duygusal bir not ile sosyal medya hesabından kutladı.