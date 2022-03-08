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Haberler Magazin Sosyal medya hesabından duyurdu! Nurgül Yeşilçay ölümden döndü

Sosyal medya hesabından duyurdu! Nurgül Yeşilçay ölümden döndü

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından sevenlerini üzen haberi paylaştı. Bir süredir sosyal medyada da görünmeyen güzel oyuncu, büyük bir trafik kazası atlattığını açıkladı. Yüzünde hasar kaldığını belirten Yeşilçay, "Emniyet kemerinizi takın lütfen!" çağrısında bulundu.

08.03.2022, 09:50 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022, 09:51

Sosyal medya hesabından duyurdu! Nurgül Yeşilçay ölümden döndü

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bugün sosyal medyadan hayranlarını üzen bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından duyurdu! Nurgül Yeşilçay ölümden döndü

Bir süredir ortalarda görünmeyen Nurgül Yeşilçay, büyük bir kaza atlattığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından duyurdu! Nurgül Yeşilçay ölümden döndü

"BÜYÜK BİR KAZA ATLATTIM"

Takipçilerine 'emniyet kemeri takın' çağrısı yapan Yeşilçay, "Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım!"

Sosyal medya hesabından duyurdu! Nurgül Yeşilçay ölümden döndü

"HASAR KALDI!"

Ayrıca Yeşilçay, "Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek! Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız. Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen!" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından duyurdu! Nurgül Yeşilçay ölümden döndü

Takipçilerinden ünlü oyuncuya çok sayıda "Geçmiş olsun..." mesajları yağdı.

Sosyal medya hesabından duyurdu! Nurgül Yeşilçay ölümden döndü

"ARKADAŞLARIMIZIN DİLİNE DÜŞTÜK!"

Öte yandan uzun süredir Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, daha önce muhabirlerin 'evlilik' sorularına, "Vallahi vakit bulamıyoruz.

Sosyal medya hesabından duyurdu! Nurgül Yeşilçay ölümden döndü

Bir de doğruyu söylemek gerekirse biz evlilik için çok üşeniyoruz ya! Arkadaşlarımızın da diline düştük. Onlar, 'Organize edip, sizi çağıracağız.' diyorlar. Siz düşünün gerisini artık." demişti.

Sosyal medya hesabından duyurdu! Nurgül Yeşilçay ölümden döndü

"EVLİLİĞE ÜŞENİYORUZ"

Yeşilçay, sözlerini, "Evliliğe üşeniyoruz çünkü gelinlik dene, saç dene, davetiye dağıt... Bunlar zor iş. Biz direkt nikahla işi bitirelim dedik. Bu bize mantıklı geldi." şeklinde sürdürmüştü.