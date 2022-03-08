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Haberler Magazin Tescilli güzel Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı?

Tescilli güzel Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı?

43 yaşındaki ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, 2008'de evlendiği, iki çocuğunun babası şarkıcı Emre Altuğ ile 2015'te boşanmıştı. Ayrılık sonrası kimseyle el ele görünmeyen Şıkel, uzun zaman sonunda aşk orucunu bozdu. Tescilli güzelin gönlünü bir turizmciye kaptırdığı iddia edildi.

08.03.2022, 13:26 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022, 13:27

Tescilli güzel Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı?

2008'de evlendiği iki oğlunun babası Emre Altuğ ile 2015'te boşanan Çağla Şıkel, o günden beri kimseyle el ele görüntü vermedi.

Tescilli güzel Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı?

Her şeyden önce oğullarının mutluluğunu düşünen 43 yaşındaki model, adının birlikte anıldığı kişilerle de yan yana görüntü vermedi.

Tescilli güzel Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı?

Geçtiğimiz günlerde "Çok aşık olduğumda çocuklaşıyorum. O duyguyu biraz unuttum tabii! Gelmesini istediğim bir duygu" diyen Çağla Şıkel'in aşk orucunu bozduğu iddia edildi.

Tescilli güzel Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı?

ZİRVEDE ROMANTİK ANLAR

Dedikodulara göre sık sık Erciyes'e giden ünlü model, buradaki ünlü bir otelin sahibi Deniz Şahin ile yakınlaştı.

Tescilli güzel Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı?

Takvim'in haberine göre Şıkel'in; 34 yaşındaki Şahin ile otelde sarmaş dolaş dans ettiği konuşuldu.

Tescilli güzel Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı?

Bu arada Manchester Üniversitesi'ndeki eğitiminin ardından Maastricht Üniversitesi'nde master yapan Deniz Şahin, daha önce de Melisa Döngel ile aşk yaşamıştı...

Tescilli güzel Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı?

Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda "Fakir bir erkekle de evlenirim" sözlerine açıklık getirmişti. Şıkel, "Benim o cümleyi kurma sebebim; kadınları ve erkekleri kategorize etmememiz gerektiğini vurgulamaktı.

Tescilli güzel Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı?

Sözlerim farklı bir şekilde manşet oldu. 'Fakir sevgili olur mu, olmaz mı' diye tartışma çıktı.

Tescilli güzel Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı?

Ben insanları; kazançları, yakışıklılığı ya da çirkinliği ile kategorize etmenin yanlış olduğunu söylemek istemiştim. İnsanları asla sınıflandırmam." ifadelerini kullanmıştı.