Tescilli güzel Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı?

2008'de evlendiği iki oğlunun babası Emre Altuğ ile 2015'te boşanan Çağla Şıkel, o günden beri kimseyle el ele görüntü vermedi.
43 yaşındaki ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, 2008'de evlendiği, iki çocuğunun babası şarkıcı Emre Altuğ ile 2015'te boşanmıştı. Ayrılık sonrası kimseyle el ele görünmeyen Şıkel, uzun zaman sonunda aşk orucunu bozdu. Tescilli güzelin gönlünü bir turizmciye kaptırdığı iddia edildi.
2008'de evlendiği iki oğlunun babası Emre Altuğ ile 2015'te boşanan Çağla Şıkel, o günden beri kimseyle el ele görüntü vermedi.
Her şeyden önce oğullarının mutluluğunu düşünen 43 yaşındaki model, adının birlikte anıldığı kişilerle de yan yana görüntü vermedi.
Geçtiğimiz günlerde "Çok aşık olduğumda çocuklaşıyorum. O duyguyu biraz unuttum tabii! Gelmesini istediğim bir duygu" diyen Çağla Şıkel'in aşk orucunu bozduğu iddia edildi.
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Dedikodulara göre sık sık Erciyes'e giden ünlü model, buradaki ünlü bir otelin sahibi Deniz Şahin ile yakınlaştı.
Takvim'in haberine göre Şıkel'in; 34 yaşındaki Şahin ile otelde sarmaş dolaş dans ettiği konuşuldu.
Bu arada Manchester Üniversitesi'ndeki eğitiminin ardından Maastricht Üniversitesi'nde master yapan Deniz Şahin, daha önce de Melisa Döngel ile aşk yaşamıştı...
Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda "Fakir bir erkekle de evlenirim" sözlerine açıklık getirmişti. Şıkel, "Benim o cümleyi kurma sebebim; kadınları ve erkekleri kategorize etmememiz gerektiğini vurgulamaktı.
Sözlerim farklı bir şekilde manşet oldu. 'Fakir sevgili olur mu, olmaz mı' diye tartışma çıktı.
Ben insanları; kazançları, yakışıklılığı ya da çirkinliği ile kategorize etmenin yanlış olduğunu söylemek istemiştim. İnsanları asla sınıflandırmam." ifadelerini kullanmıştı.