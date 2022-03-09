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Haberler Magazin Kombini olay oldu! Hadise'nin iddialı tarzının bedeli duyanları şoke etti

Kombini olay oldu! Hadise'nin iddialı tarzının bedeli duyanları şoke etti

Ünlü şarkıcı Hadise özel hayatı ve açıklamalarıyla çokça konuşuluyor ve dikkat çekiyor. Şimdilerde bir hayli kilo verdiği görülen güzel şarkıcı, iddialı tarzıyla da gündemden düşmüyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Hadise, son olarak bir paylaşımda bulundu ve tarzı takipçileri tarafından çok beğenildi. Hadise'nin kombininin fiyatı ise duyanları şoke etti.

09.03.2022, 11:53 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022, 11:53

Kombini olay oldu! Hadise’nin iddialı tarzının bedeli duyanları şoke etti

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı.

Kombini olay oldu! Hadise’nin iddialı tarzının bedeli duyanları şoke etti

Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında Hadise'ye verdiği yüzüğün yanı sıra borçları olduğu da iddia edildi.

Kombini olay oldu! Hadise’nin iddialı tarzının bedeli duyanları şoke etti

Tüm bu dedikodulara kulaklarını tıkayan ünlü şarkıcı, şimdilerde ilişkisinin tadını çıkarıyor.

Kombini olay oldu! Hadise’nin iddialı tarzının bedeli duyanları şoke etti

Hadise, sosyal medyada dün bir paylaşımda bulundu.

Kombini olay oldu! Hadise’nin iddialı tarzının bedeli duyanları şoke etti

Ünlü şarkıcı, yırtık kotla poz verdi.

Kombini olay oldu! Hadise’nin iddialı tarzının bedeli duyanları şoke etti

Ünlü şarkıcının kotunun fiyatı ise dudak uçuklattı.

Kombini olay oldu! Hadise’nin iddialı tarzının bedeli duyanları şoke etti

KOTUN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!

Hadise, kotuna 36 bin TL, bluza ise 6 bin TL ödeme yaptı.

Kombini olay oldu! Hadise’nin iddialı tarzının bedeli duyanları şoke etti

Ünlü şarkıcıya sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi.

Kombini olay oldu! Hadise’nin iddialı tarzının bedeli duyanları şoke etti

Takipçileri ünlü şarkıcının kota 36 bin TL, verdiğine inanmak istemedi.