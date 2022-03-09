Haberler Magazin Kombini olay oldu! Hadise'nin iddialı tarzının bedeli duyanları şoke etti

Kombini olay oldu! Hadise'nin iddialı tarzının bedeli duyanları şoke etti

Ünlü şarkıcı Hadise özel hayatı ve açıklamalarıyla çokça konuşuluyor ve dikkat çekiyor. Şimdilerde bir hayli kilo verdiği görülen güzel şarkıcı, iddialı tarzıyla da gündemden düşmüyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Hadise, son olarak bir paylaşımda bulundu ve tarzı takipçileri tarafından çok beğenildi. Hadise'nin kombininin fiyatı ise duyanları şoke etti.