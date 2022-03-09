Kombini olay oldu! Hadise’nin iddialı tarzının bedeli duyanları şoke etti

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı.
Ünlü şarkıcı Hadise özel hayatı ve açıklamalarıyla çokça konuşuluyor ve dikkat çekiyor. Şimdilerde bir hayli kilo verdiği görülen güzel şarkıcı, iddialı tarzıyla da gündemden düşmüyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Hadise, son olarak bir paylaşımda bulundu ve tarzı takipçileri tarafından çok beğenildi. Hadise'nin kombininin fiyatı ise duyanları şoke etti.
Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında Hadise'ye verdiği yüzüğün yanı sıra borçları olduğu da iddia edildi.
Tüm bu dedikodulara kulaklarını tıkayan ünlü şarkıcı, şimdilerde ilişkisinin tadını çıkarıyor.
Hadise, sosyal medyada dün bir paylaşımda bulundu.
Ünlü şarkıcı, yırtık kotla poz verdi.
Ünlü şarkıcının kotunun fiyatı ise dudak uçuklattı.
KOTUN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!
Hadise, kotuna 36 bin TL, bluza ise 6 bin TL ödeme yaptı.
Ünlü şarkıcıya sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi.
Takipçileri ünlü şarkıcının kota 36 bin TL, verdiğine inanmak istemedi.