"BENİ ÇOK UTANDIRDINIZ"



Öte yandan geçtiğimiz hafta Etiler'de görüntülenen Ayça Ayşin Turan, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. Güzel oyuncu, "Dizi aşkı gerçek oldu. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna şu sözlerle yanıt vermişti:

"Zaten her şeyi biliyorsunuz. Ne söyleyeyim? Beni çok utandırdınız. Her şey güzel gidiyor. Her şey yolunda."