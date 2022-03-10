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Eski eşler arasında sular durulmuyor! Feyza Aktan ve Özcan Deniz mahkemelik oldu

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuş, evliliklerinden Kuzey adında bir çocukları olmuştu. Çift, 15 ay evli kaldıktan sonra da ayrılık kararı almış ve anlaşmalı olarak boşanmıştı. Özcan Deniz ve Feyza Aktan anlaşmalı olarak boşansalar da, ikili arasında bir türlü sular durulmuyor. Feyza Aktan, eski kayınbiraderinin araç kiralama şirketine ait bir aracı uzun zaman kullandı. Şirket, ihtarname yollayarak aracı geri istedi. Aktan, aracı vermemekte ısrar etti ve "Araç bana Özcan Deniz'in hediyesidir" ifadelerini kullandı. Şirket yetkilileri, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna bulundu.