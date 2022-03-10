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Haberler Magazin Oyuncu Murat Cemcir'e yakın arkadaşı olan çalışanı Necati Kocabay'dan dava!

Oyuncu Murat Cemcir'e yakın arkadaşı olan çalışanı Necati Kocabay'dan dava!

Oyuncu Murat Cemcir'n şirketinde yönetim kurulu başkan yardımcısı ve yapımcı olarak çalışan yakın arkadaşı yapımcı Necati Kocabay, istifa etti. Ardından oyuncu, Kocabay'ın işten çıkarken karşılıklı anlaştıklarına dair bir sözleşme imzalamasını istedi. Bunu kabul etmeyen Kocabay, soluğu İstanbul İş Mahkemesi'nde aldı.

10.03.2022, 09:34 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022, 09:35

Oyuncu Murat Cemcir’e yakın arkadaşı olan çalışanı Necati Kocabay’dan dava!

Murat Cemcir'le, şirketinde yönetici olarak çalışan yakın arkadaşı Necati Kocabay'ın arası bozuldu. İş Mahkemesi'ne başvuran Necati Kocabay, haklarını almak için Murat Cemcir'e dava açtı.

Oyuncu Murat Cemcir’e yakın arkadaşı olan çalışanı Necati Kocabay’dan dava!

SÖZLEŞME İMZALASIN

Sabah'ın haberine göre; Yapımcı Necati Kocabay, arkadaşı Murat Cemcir'in prodüksiyon şirketinde yapımcı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak çalışıyordu. Kocabay, 1 Mart'ta Cemcir'e bir mail atarak istifa etti. Ancak Cemcir, bir arabulucu vasıtasıyla Kocabay'ın işten çıkarken karşılıklı anlaştıklarına dair bir sözleşme imzalamasını istedi.

Oyuncu Murat Cemcir’e yakın arkadaşı olan çalışanı Necati Kocabay’dan dava!

TAZMİNAT İSTEDİ

Necati Kocabay istifa ettiği için gerekli haklarının kendisine ödenmesi gerektiğini ileri sürerek sözleşmeyi reddetti. Ardından da İstanbul İş Mahkemesi'ne başvurarak Cemcir'in şirketine dava açtı. Şirkette 2016 yılından beri çalıştığını beyan eden Kocabay, maaş alacağı, kıdem ve ihbar tazminatı haklarının kendisine verilmesini istedi.

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