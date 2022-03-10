Oyuncu Murat Cemcir’e yakın arkadaşı olan çalışanı Necati Kocabay’dan dava!

SÖZLEŞME İMZALASIN



Sabah'ın haberine göre; Yapımcı Necati Kocabay, arkadaşı Murat Cemcir'in prodüksiyon şirketinde yapımcı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak çalışıyordu. Kocabay, 1 Mart'ta Cemcir'e bir mail atarak istifa etti. Ancak Cemcir, bir arabulucu vasıtasıyla Kocabay'ın işten çıkarken karşılıklı anlaştıklarına dair bir sözleşme imzalamasını istedi.